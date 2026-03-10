国家元首接见突厥斯坦州州长

会谈中，州长向托卡耶夫总统就突厥斯坦地区社会经济发展及其未来发展计划进行了汇报。

据他介绍，该地区经济增长率达到113.9%，国家财政收入增加1万亿坚戈。预计到2025年，该地区将吸引1.7万亿坚戈的投资，其中包括1.4万亿坚戈的私人投资。外国直接投资额达到14亿美元。

此外，突厥斯坦州去年启动了58个投资项目，总价值达3400亿坚戈，创造了8000多个新的就业岗位。

目前，该地区共有21个工业园区。图兰经济特区正在实施26个项目，总投资额达3150亿坚戈。

在农业方面，棉花和纺织品、玉米，以及肉类生产集群正在发展中。这些项目全面实施后，预计到2027年，农产品产量将增加4795亿坚戈。

总统获悉，过去三年中，接受定向社会援助的人数减少了一半。已有14.8万人参与了就业措施，失业率为4.6%。

州长重点介绍了在教育、医疗保健、文化设施建设、道路基础设施发展、天然气化，以及为居民点提供饮用水等领域开展的工作。

最后，托卡耶夫总统指示继续努力吸引投资，发展农业和制造业。他还指出，需要特别重视提高人民生活质量、创造就业机会和发展基础设施。

【编译：小穆】