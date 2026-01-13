国家元首接见QazaqGaz董事长

阿勒别克·加玛吾沃夫指出，鉴于天然气消费量不断增长，以及天然气处理厂产能需要翻番，因此特别重视加强地质勘探和建设工作。优先发展天然气基础设施，包括向阿斯塔纳市及其周边地区供应天然气。

据他介绍，去年有 112 个居民点（约 40 万人口）接入了天然气。塔勒德库尔干-乌什阿拉尔天然气管道的投产被认为是过去一年中最重大的事件之一。该项目比原计划提前1年零4个月竣工。这条天然气管道为杰特苏州的84个居民点输送了天然气，使该地区的天然气普及率提高到76%。

此外，加玛吾沃夫还介绍了大型基础设施项目的实施进展，包括贝内乌-博佐伊-奇姆肯特天然气管道第二条线路的建设，以及卡沙甘油田年产能10亿立方米天然气处理厂的建设。

根据国家元首的指示，位于江布尔州的马勒德拜气田正在进行天然气资源开发工作。此外，隶属于阿曼格尔迪集团的“巴尔汗”气田已投入运营。

会谈中，托卡耶夫听取了关于数字化解决方案实施情况的汇报。作为Aqyl Energy倡议的一部分，相关工作正在利用现代技术、人工智能元素和数据分析，实现天然气管道核算和管理流程的数字化。

最后，总统指示继续采取措施，确保供暖季期间居民和工业设施的天然气稳定供应。他还布置了与引进数字技术和人工智能、加强天然气行业资源基础相关的任务。

【编译：小穆】