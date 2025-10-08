国家元首接见财政部部长

会谈中，塔克耶夫向托卡耶夫总统就国家预算执行情况和推动国家财政数字化工作进行了汇报。

据部长介绍，今年共和国预算收入为21.6万亿坚戈，其中税收收入15.2万亿坚戈，比去年增长23.4%。根据前九个月的成果，预算执行率为101.6%，其社会导向得到保持。

此外，总统还听取了提高税收和海关管理效率，以及增加国家特别基金收入的措施。

着重关注了《公共采购法》的实施情况。新文件旨在缩短程序时间，确保程序透明度并支持国内生产商。目前，财政部信息系统中的分析和监管流程已完全自动化。

国家元首特别指出了在公共财政数字化框架下大数据的形成，以及在税务和海关领域引入人工智能的重要性。

托卡耶夫总统还听取了国家审计结果。今年前8个月，共进行了791次检查，发现违规支出3375亿坚戈。

托卡耶夫强调，必须继续开展系统性工作，确保公共财政的可持续性并履行所有社会义务。他还指出，进一步发展数字化和引入现代化监管机制至关重要。

【编译：小穆】