国家元首接见哈萨克邮政公司董事会主席

据总统府新闻局消息称，会晤期间，阿赛勒·扎纳索娃向总统汇报了哈萨克邮政公司在今年前8个月中开展的各项工作的具体成果。

扎纳索娃向总统表示，由于成本优化、电子商务等金融服务的发展，哈萨克邮政公司近5年来首次成为低费用盈利机构。

据悉，今年前八个月哈萨克邮政公司的收入同比增长了44%，达167亿坚戈。

此外，为了更好的向国民提供邮政、金融、代理、社会和政府公共服务，哈邮政公司正计划增加设置在偏远地区的邮政服务节点。

扎纳索娃还向总统介绍了哈邮政公司为电子商务市场主体创建单一生态系统的计划。为此，该公司正在致力于发展履行中心、为国内外热门市场开设订购点以及扩大仓库和邮局网络。

哈邮政公司还计划在阿克托别、突厥斯坦和阿拉木图等地建设物流枢纽。

在阿斯塔纳的物流枢纽将于本周投入使用。

托卡耶夫总统指示扎纳索娃继续改善公司的财务状况，并扩大为乡村地区居民提供的社会和国家公共服务的范围。

【编译：木合塔尔·木拉提】