国家经济部：2022年以来已解决300多项企业经营难题

国家经济部在回应哈通社问询时指出，自2022年起，在解决企业各类困难问题的框架内，共计审议了631个以上的问题。其中，针对300多项问题已作出具体决定并付诸实施。

据该部介绍，目前工作组已累计召开24场会议，审议了由“阿塔梅肯”国家企业家商会提出的180多项问题和建议。

“截至目前，工作组已召开24场会议，围绕土地利用、铁路运输、生态环境、工业安全、加工业、医疗卫生、商贸服务、通信以及政府与社会资本合作（PPP）等领域的企业问题，对‘阿塔梅肯’国家企业家商会提出的180多项问题和建议进行了审议。”国家经济部表示。

此外，根据国家经济部的统计数据，在所有接受审议的问题中，绝大多数涉及工业领域，占比达到21.6%。

其他重点领域的问题占比分别为：农工综合体14.8%，贸易7.6%，税收4.7%，能源4%。

“其中一部分问题需要经过跨部门协调、修改规范性法律文件，或者分阶段推进落实。政府正对企业提出的问题进行系统梳理和研究，并将持续推进问题解决工作。”国家经济部表示。

根据哈萨克斯坦2027—2029年共和国预算草案，2027年石油行业向国家基金缴纳的收入预计为3.78万亿坚戈，较2026年预估水平减少3420亿坚戈。Kursiv.Media报道称，这一变化主要与预算编制所采用的国际油价预期下调有关。