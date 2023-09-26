国家经济部长出席亚投行理事会年会

库安特洛夫表示，哈萨克斯坦已与亚投行合作推动了多个可再生能源项目的实施。亚投行为江布尔州的100兆瓦风力发电场建设项目提供了资金支持。此外，该银行还为哈萨克斯坦应对新冠疫情提供了资金援助。

Фото: www.gov.kz

此外，库安特洛夫强调，双方可以在实现碳中和目标和推动基础设施发展领域展开更广泛的合作。

-哈方有意加强合作，在经济各领域实施联合项目。哈萨克斯坦在能源、绿色经济、交通物流和农业等领域具有巨大潜力。-他说。

库安特洛夫指出，充分发掘中间走廊的潜力，即跨里海国际运输线路的货运能力，应成为双方合作的另一个重要方向。

-考虑到哈萨克斯坦是内陆国家，再加上人们对这条路线的兴趣日益浓厚，亚投行的参与将有助于增加中间走廊的货运能力，并加强东西线路沿线交通物流基础设施。-他说。

Фото: www.gov.kz

会议期间，库安特洛夫还与亚投行行长金立群举行了会晤，双方就双边合作发展前景进行了深入交流。

亚投行成立于2016年，其宗旨是促进亚洲地区的经济发展和基础设施改善。

【编译：阿遥】