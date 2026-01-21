国家经济部长：居民实际收入今年应增长2.3%以上

朱曼哈林1月21日在政府会议上表示，政府将继续与央行以及金融市场监管与发展机构共同推进《2026—2028年宏观经济稳定与提高居民福祉联合行动计划》，其中提高居民收入水平是核心优先方向。

他指出，今年将通过保障经济稳定和高质量增长、抑制通胀水平，实现居民实际收入增长目标。

“今年居民实际收入增幅应高于2.3%。经济增长率将不低于5%。为此，固定资本投资占国内生产总值的比重将提升至18%。”朱曼哈林表示。

与此同时，政府将加大对非资源型产业发展的支持力度，重点提升劳动生产率，推进经济技术更新和数字化转型。

在投资政策方面，将实施更加主动的投资战略，进一步扩大对企业和创业活动的支持。在“主动型经济增长政策”框架下，政府计划建立相应机制，推动形成能够提升总增加值、出口收入和劳动生产率的新生产能力。

朱曼哈林强调，国家机构将在组织和推进具有潜力和盈利能力的项目中发挥更为积极的作用。

他还表示，为落实主动型经济增长政策，巴伊铁列克国有控股公司的作用将进一步强化。

“今年计划对巴伊铁列克国有控股公司进行1万亿坚戈的资本注入。在此基础上，预计对实体经济提供的支持规模将达到约8万亿坚戈。”他说。

此外，政府将把重点放在面向出口和进口替代的深加工产业集群建设上，以增强经济结构的可持续性和竞争力。

【编译：达娜】