国家元首就新宪法正式生效向哈萨克斯坦人民致以祝贺

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫就哈萨克斯坦新宪法正式生效发表致辞。总统府（阿克奥尔达）新闻局发布了相关消息。

托卡耶夫表示，新宪法正式具有法律效力，是整个国家发展进程中的一件大事。

“新宪法正式生效，对整个国家而言具有特殊重要意义。我向全体国民致以最诚挚的祝贺。今天，独立哈萨克斯坦历史的新纪元正式开启。”总统说。

托卡耶夫指出，哈萨克斯坦将由此迈上政治经济改革、大规模变革和快速发展的新道路。这一特殊时刻标志着国家政治体系以及国家和公民社会基本制度全面现代化的新阶段已经开启。

总统表示，在3月15日举行的全民公投中，哈萨克斯坦人民作出了影响国家命运并决定未来数十年发展方向的重要选择。数百万公民展现出高度团结、真正的爱国主义精神和责任担当。

“这一历史性决定必将以金色文字载入我们的国家史册。”他说。

托卡耶夫宣布，自今年起，宪法日将与“纳吾热孜十日庆典”（Наурызнама）一并举行庆祝活动。

总统表示，这具有深刻的象征意义。宪法日将哈萨克民族延续数百年的春季更新传统与宪法的核心原则紧密结合，也体现了公民对团结、知识和为国家繁荣诚实劳动的共同追求。

托卡耶夫强调，哈萨克斯坦将依托真正属于人民的新宪法所奠定的坚实法律基础，实现国家发展的各项目标。

“我们必将在社会中牢固树立法治与秩序、勤劳与进步、清洁与爱护自然等建设性价值观。对此我毫不怀疑。”总统说。

他表示，哈萨克斯坦将以团结统一的民族姿态，建设一个为所有人提供平等机会、保障每一位公民全面发展的国家——公正的哈萨克斯坦。

“我们一定能够实现建设伟大祖国的宏伟蓝图。我对此充满信心。愿哈萨克斯坦共和国繁荣昌盛！愿我们的人民世代永存！”托卡耶夫说。

据了解，哈萨克斯坦新宪法已于今天正式生效。这部经全民公投通过的历史性文件，将对国家治理体系和社会发展方向产生深远影响。