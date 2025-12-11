塔吉克斯坦国家水理事会召开首次会议

塔吉克斯坦能源与水资源部指出，这一举措是制定水资源领域长期战略、加强部门协作的重要一步。新设立的理事会将为推进国家水政策的连贯性、透明度和执行力度提供制度保障。

塔吉克斯坦副总理苏莱蒙·济约佐达在会上表示，当前水资源正面临多重外部压力：气候变化、冰川加速融化、人口增长，以及工业、能源和农业需求的不断上升。这些趋势不仅影响粮食安全、绿色能源和土地灌溉，也对生态系统保护带来更大挑战，因此更加凸显了实行综合、可持续水资源管理的必要性。

会议审议了《塔吉克斯坦水利部门改革计划（2016—2025年）》的执行情况，并讨论了《2026—2030年泽拉夫尚流域水资源管理计划》草案。

与会各方还就提高节水效率、优化流域机构运作、在配水点安装水表以及加强对水资源利用情况的精准分析等具体任务作出部署。

据悉，国家水理事会作为塔吉克斯坦政府下设的咨询和顾问机构，于2025年5月29日正式成立。

【编译：阿遥】