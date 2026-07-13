分析：国家教育资助能否缓解哈萨克斯坦人才短缺？

（哈萨克国际通讯社讯）近年来，哈萨克斯坦持续增加国家教育资助（教育补助金）投入，以培养经济发展所需人才。然而，国家教育资助规模不断扩大，是否真正解决了劳动力市场的人才短缺问题？哈萨克国际通讯社（Kazinform）记者对此进行了分析。

国家教育资助为何设立？

在市场经济条件下，学生通常会根据个人兴趣、职业前景或家庭建议选择专业，而不会完全依据未来经济发展的实际需求作出决定，因此容易出现人才培养方向与国家战略需求之间的错位。

国家教育资助制度正是为弥补这一差距而建立。政府依据劳动力市场需求，将有限的财政资源重点投向紧缺专业，引导高校培养经济社会发展所需人才。

目前，德国、新加坡、芬兰等国家均已建立教育与产业需求紧密衔接的人才培养机制。哈萨克斯坦采取的是由国家统一制定教育资助计划的模式，根据劳动力市场预测、行业发展规划及用人单位需求确定各专业资助规模。

国家教育资助如何确定？

国家教育资助实行多部门协同机制。劳动和社会保障部负责开展中期人才需求预测，分析各行业发展趋势、地区经济社会发展状况以及人口结构变化；“阿塔梅肯”国家企业家协会每年组织企业开展人才需求调查；教育部门还结合电子劳动市场平台数据及国家产业发展规划，最终形成年度国家教育资助计划。

不过，人才培养具有一定滞后性。企业反映的是未来两至四年的用人需求，而高校学生通常需要四年才能毕业。与此同时，劳动力市场变化速度不断加快，新职业不断出现，仅依靠现有预测机制仍难以及时反映市场变化。

国家教育资助更加向重点产业倾斜

数据显示，国家教育资助规模由2018年的50616个增至2024年的78219个，增长55%。2025年略降至77084个，2026年计划安排72671个，更加注重优化资助结构，而非单纯扩大规模。

近年来，国家教育资助持续向重点领域倾斜。自2019年以来，自然科学、数学与统计专业资助数量增长125%，信息通信技术增长98%，教育学增长40%，工程、制造与建筑增长27%，兽医学增长53%。

目前，全国约60%的国家教育资助投向工程、农业及技术类专业，其余主要分配给教育、服务业、商业、人文社科及自然科学等领域。

随着人工智能、数字经济、能源、物流、航空、水资源管理等产业快速发展，相关专业仍将是未来国家教育资助重点支持方向。

人文社科并未被放弃

近年来，人文社科类专业国家教育资助占比有所下降，但这并不意味着国家放弃了相关学科的发展。

法律、经济、管理等专业一直是考生报考热门，即使没有国家教育资助，市场需求仍然能够支撑其发展，因此财政资金更多向国家急需、市场供给不足的专业倾斜。

与此同时，国际经验表明，未来越来越多的新职业正处于科技与人文交叉领域，例如人工智能伦理、用户体验研究、气候政策传播等，人文社会科学仍具有重要作用。

毕业生就业监测仍有提升空间

按照规定，国家教育资助获得者毕业后需按照要求履行服务义务。目前，相关部门主要依据养老保险缴费情况判断毕业生是否就业。

截至2026年6月1日，共有58233名国家教育资助毕业生进入统计范围，其中43927人实现就业，就业率为75.4%。

不过，这一数据反映的是总体就业情况，并不能说明毕业生是否从事所学专业，也无法体现薪资水平及岗位匹配程度。因此，仅以就业率衡量国家教育资助实施效果仍存在一定局限。

未来仍需进一步完善

总体来看，哈萨克斯坦国家教育资助制度已基本形成以国家战略需求为导向的人才培养机制，并持续向工程技术、数字经济等重点领域倾斜。

随着人工智能快速发展和产业结构持续调整，未来仍需进一步提高人才需求预测的前瞻性，建立更加灵活的国家教育资助调整机制，加强高校与企业合作，完善毕业生就业跟踪评价体系，更好提升人才培养质量，使教育资源配置更加符合经济社会发展的实际需求。