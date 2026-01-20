国家库鲁尔泰聚焦能源与数字化 托卡耶夫要求提高关键基础设施效率

托卡耶夫总统强调，此举旨在提升大型水利设施的运营效率。

—哈萨克斯坦政府与“萨姆鲁克-卡泽纳”应通过引入委托管理机制，提高水利设施的运行效能。此外，交通物流综合体也需予以高度关注。如果这一领域停滞不前，经济的可持续增长将无从谈起。哈萨克斯坦拥有巨大的过境运输潜力，但要将其转化为现实，仍有大量工作亟待完成，-他指出。

在谈及数字化转型时，国家元首表示，哈方计划在全国多个地区规划并建设数据处理中心基地。托卡耶夫指出，必须提前划定专用区域，确保 IT基础设施获得可靠、持续运行所需的电力保障。

—在划定的区域内，应配套建设包含供电、冷却和安全系统的数据中心。目前，政府正计划与巴甫洛达尔州政府合作，依托埃基巴斯图兹盆地的能源基础建设数据中心基地。这是一个很好的提议，我们将关注其具体落实成效，-他表示。

托卡耶夫同时提醒，此类数据中心的电力消耗巨大，其用电规模甚至可与大型冶金企业相当。因此，国家不能坐等核电站建成，必须立即投产新的能源设施。

—能源自给自足应被视为国家政策的核心组成部分，-他说。

托卡耶夫还批评了科克舍套、塞梅和乌斯卡曼三地新热电站建设进度滞后的问题。

—加快实施科克舍套、塞梅、乌斯卡曼热电站建设等重大项目已刻不容缓。必须承认，这些问题的解决拖延已久，民众一直在等待。这一批评直接针对政府和“萨姆鲁克-卡泽纳”基金。此外，必须加快库尔恰托夫电站建设，确保埃基巴斯图兹2号电站新增机组按期投产，并启动3号电站的建设，-他直言。

在谈及电力系统稳定性时，总统还提出发展燃气发电的必要性。他指出，天然气产量目前落后于经济增长需求，去年商品天然气进口量增长18%，达到45亿立方米。

—新气田投产进度过慢，这是规划不当的直接结果，-托卡耶夫表示。

他透露，已责成哈萨克天然气公司通过自有资金吸引投资，加快勘探与开发工作。

—政府应与“萨姆鲁克-卡泽纳”共同加强地质勘探，确保新碳氢化合物矿床的开发。同时，必须强化对大型天然气处理项目的监管。我们需要的是切实成果，而不是空洞的意向声明，-托卡耶夫强调。

【编译：阿遥】