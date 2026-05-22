特朗普称美国将向波兰增派5000名士兵

特朗普写道：“鉴于我曾自豪地支持、如今已是波兰总统的卡罗尔·纳夫罗茨基成功赢得选举，以及我们与他的关系，我很高兴宣布，美国将向波兰增派5000名士兵。”

特朗普在文中未说明增兵详情。不清楚这是否关联美国最近宣布取消一支美军部队在波兰部署计划或计划从德国撤军。

美国陆军代理参谋长克里斯托弗·拉尼夫15日在一场国会听证会上说，国防部长赫格塞思下令取消陆军第一骑兵师第二装甲旅战斗队原定为期9个月在波兰的轮换部署。美国副总统万斯19日在白宫记者会上说，这“不是削减，而是一次例行轮换推迟”。

特朗普2日接受媒体采访时表示，美国计划大幅削减驻德国的美军部队，撤军人数将“大大超过”五角大楼1日宣布的5000人。一些批评者认为，撤军意在报复那些没有加入美国对伊朗军事行动的北约盟友。特朗普8日又表示，可能会将部分美军从德国撤走并派驻到波兰，并称“波兰会喜欢这样，我们和波兰关系很好”。

纳夫罗茨基于2025年6月在法律与公正党支持下以独立候选人身份赢得波兰总统选举，同年8月就任。外界认为他与美国共和党、尤其是特朗普阵营关系密切。