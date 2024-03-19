英国将首次出现“无白人男性”政府领导人局面

在选举中，格辛赢得51.7%的选票，以微弱优势击败唯一竞争对手、威尔士政府教育部长杰里米·迈尔斯，当选新一任威尔士工党领袖。现任威尔士首席部长马克·德雷克福德将在当地时间3月19日正式辞职。

格辛1974年出生于赞比亚，父亲是威尔士人，母亲是赞比亚人。他在2岁时与家人一同搬到英国威尔士蒙茅斯郡，后来又搬到了英格兰多塞特郡。1999年，格辛从英国亚伯大学毕业，成为一名律师。2011年起，格辛当选威尔士议会议员。

自1999年威尔士议会成立以来，威尔士工党一直在该地区执政。格辛将成为威尔士第五任首席部长，也是欧洲第一位黑人领导人。

胜选后，格辛发表感言说，“今天，我们翻开了我们国家历史的一页。这不仅因为我有幸成为欧洲国家第一位黑人领导人，还因为代际关系发生了飞跃性的变化。”格辛还表示，他将积极应对威尔士当前严重的生活成本危机，回应农民对有关环保法规的不满，并推动医疗卫生和教育体系改革。

随着格辛当选，英国媒体称，这意味着英国将首次出现没有白人男性政府领导人的局面。其中，威尔士工党党魁格辛拥有黑人血统；英国现任首相苏纳克是该国首位印度裔首相，他的父母是从东非移民到英国的印度裔；苏格兰首席部长优素福有巴基斯坦血统，是苏格兰政府中第一位南亚裔穆斯林内阁大臣；北爱尔兰首席部长奥尼尔被英国媒体称为“北爱尔兰历史上第一位民族主义者的女性首席部长”。