蒙古国将设立支持哈萨克斯坦出口企业的伙伴办公室

（哈萨克国际通讯社讯）为推动哈萨克斯坦产品进入蒙古市场并支持本国企业开展对外合作，蒙古国将设立专门服务于哈萨克斯坦出口商的伙伴办公室。

哈萨克斯坦贸易和一体化部发布消息称，6月17日至19日，由贸易和一体化部第一副部长艾詹·比詹诺娃（Айжан Әділқызы Бижанова）率领的哈萨克斯坦代表团对蒙古国进行了工作访问。

访问期间，代表团分别会见了蒙古国副总理尼亚姆泰希林·诺姆托伊巴亚尔（Нямтайширын Номтойбаяр）、工业和矿产资源部长贡戈林·达姆丁尼亚姆（Гонгорын Дамдинням）、经济与发展部国务秘书伊德希因·巴特胡（Идэшийн Батхуу），以及当地企业和行业协会代表。

双方围绕双边经贸合作现状及未来发展前景进行了深入讨论，重点涉及扩大贸易规模、实施联合投资项目、发展交通物流线路以及为两国企业创造更多合作机会等议题。

Фото: Сауда және интеграция министрлігі

访问期间，矿业和加工业合作成为重点议题之一。哈方代表团分别与蒙古国国有控股公司“Erdenes Mongol”、企业“Erdenes Critical Minerals”、大型工业集团“Mongolyn Alt（MAK）”以及蒙古国家矿业协会代表举行会谈。

双方就矿产资源开发、矿产品开采与深加工、高附加值产业链建设以及矿业领域经验交流等问题交换意见。哈方还介绍了本国矿业企业在资源加工、工业设备制造和现代技术应用等方面的能力与优势。

此外，双方还与蒙古国家银行负责人就贸易投资合作融资问题举行会谈，讨论了外贸业务金融支持、扩大企业融资工具以及加强投资合作等内容。

此次访问的重要成果之一是哈萨克斯坦“QazExportPromotion”股份公司与蒙古“MAX GROUP”控股集团签署谅解备忘录。根据协议，双方将在蒙古设立常设伙伴办公室，为哈萨克斯坦出口企业提供支持，协助寻找商业伙伴、组织商务代表团和展会活动，并推广哈萨克斯坦产品。

哈方表示，新办公室的设立将有助于加强两国企业间的直接联系，扩大哈萨克斯坦企业在蒙古市场的参与度，并推动双方在工业和技术等新领域开展合作。

访问期间，哈方还与“GP Bright”、“MAX Impex”、“BUJT LLC”、“Green Group Mongolia”、“Goyol Cashmere”和“Khanbogd Cashmere”等企业及行业组织代表举行会谈，探讨在农工综合体、产品加工、建材生产、轻工业以及出口导向型产业等领域的合作潜力。

哈方指出，蒙古国与欧亚经济联盟临时贸易协定的生效，也将为扩大双边贸易合作注入新动力，为哈萨克斯坦产品进入蒙古市场创造更加有利的条件。

此前有报道称，哈萨克斯坦与蒙古国正积极加强农业科学领域合作。