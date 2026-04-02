英国将举办国际会议讨论恢复霍尔木兹海峡通航

斯塔默当天在新闻发布会上说，英方正在探索“所有可用的外交途径”，以推动霍尔木兹海峡恢复通航。他说，应对生活成本上升的最好办法是推动局势降温并确保霍尔木兹海峡重新开放。

斯塔默说，英国的经济形势将取决于冲突持续时间以及霍尔木兹海峡何时重新开放。英国政府正密切关注局势发展，此前已出台包括设定能源账单上限、延长燃油税减免等降低生活成本的措施。

据英国媒体4月1日报道，美国总统特朗普曾向欧洲国家施压，要求他们加入所谓“霍尔木兹联盟”以管控霍尔木兹海峡，否则将停止向乌克兰提供武器。

英国《金融时报》援引相关人士的话说，特朗普3月曾要求北约国家海军协助重新打开霍尔木兹海峡，但遭欧洲多国拒绝，特朗普对此回应称将停止向“乌克兰优先需求清单”机制提供物资。该机制由部分北约欧洲成员国出资，向美国购买武器援助乌克兰。

据报道，当时在北约秘书长吕特敦促下，一些主要北约成员国于3月19日匆忙发表了一份联合声明，称愿为确保霍尔木兹海峡通航安全作出“适当努力”。

报道援引知情人士的话说，吕特之所以坚持要发表联合声明，是因特朗普威胁对“乌克兰优先需求清单”断供，欧洲拒绝提供帮助令特朗普“歇斯底里”。

4月1日，英国《每日电讯报》刊载对特朗普的专访文章写道，在北约盟友拒绝帮助打击伊朗后，特朗普正“认真考虑”让美国退出北约。报道称，特朗普对北约盟国未参与打击伊朗、不愿保障霍尔木兹海峡通航深表不满，称这“难以置信”。