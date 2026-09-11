蒙古国拟将国有企业数量削减30%

（哈萨克国际通讯社讯）蒙古国政府启动国有企业改革，计划将国有企业数量削减30%，并通过重组、合并和撤销部分机构等措施压缩行政开支、提高财政资金使用效率。

据蒙古通讯社报道，蒙古国政府会议日前通过《关于国有企业若干措施的决议》，并启动《国有及地方所有公司法人治理法》实施准备工作。

根据相关方案，蒙古国国有企业数量将减少30%，其中25家机构将不再由国家预算提供资金。同时，计划通过精简人员、压缩工资支出及其他日常开支等方式，节省约300亿图格里克。

25家国有企业将进行重组或撤销

随着《国有及地方所有公司法人治理法》将于2027年1月1日起生效，蒙古国政府已批准一系列配套名单，涉及部分国有企业重组、改制为提供公共服务的国有机构以及撤销等措施。

按照决议草案，合并和撤销措施将涉及25家国有企业。

数据显示，2025年上述25家企业共有2162名员工，年度工资支出达到732亿图格里克。

根据初步方案，改革将整合企业管理中的重复职能以及行政后勤业务，同时优化机构设置和人员编制。

此外，办公楼运营、交通服务、文书处理、政府采购、信息技术等行政后勤职能也将进一步集中管理，以降低日常运营成本，提高财政资金使用效率。

39家国有企业依赖财政补贴

数据显示，截至2025年，蒙古国共有65家国有企业，员工总数为7030人。

其中，26家企业能够依靠自身经营收入完全覆盖支出，其余39家企业则需要国家财政提供补贴，补贴总额达到1531亿图格里克。

蒙古国政府希望通过此次改革减少国有企业数量、优化人员和管理结构，并降低部分企业长期依赖财政资金运营所带来的预算负担。