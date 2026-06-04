哈国将调整跨境电商进口规则 对亚马逊等平台订单征收关税

今年1月，欧亚经济委员会理事会批准了针对外国互联网贸易的新规。相关调整旨在规范哈萨克斯坦公民从欧亚经济联盟成员国以外地区（如中国、美国及欧洲国家）订购的商品。此前，哈方已表示支持这些修订方案，目前正按计划推进相关规范的法律落地工作。

受欧亚经济联盟新规影响，在亚马逊（Amazon）、全球速卖通（AliExpress）、拼多多国际版（Temu）等外国电商平台购物的规则将发生显著变化。

今后，通过外国网络商店订购的任何商品将不再被视作"个人自用普通商品"，而是被专门归类为"电子贸易商品"。该类别商品将面临以下更为严格的监管要求：

• 缴纳独立的关税；

• 缴纳相应的税款；

• 需进行独立的报关手续。

目前，从国外向欧亚经济联盟国家运输商品的免税限额维持在200欧元（按当前汇率约合114,000坚戈）不变。然而，一旦订单价值超过该限额，计算原则将发生根本性改变。

具体而言，价值在200欧元以下的商品继续免征关税；但对于超过200欧元的商品，规定已趋于严格。今后，5%的关税将不再仅针对超过限额的部分征收，而是直接按商品的总价值进行计算。

此前，海外购物通常被归类为"个人自用商品"。这一机制不仅被普通消费者使用，也被一些通过规避税收进行商品转售的经营者所利用。

这导致国家税收流失，且使得本土零售商在与外国电商平台的竞争中处于不利地位。此次通过建立"电子贸易商品"的独立类别，政府旨在有效规范市场秩序，从而为各方创造公平的竞争环境。