哈萨克斯坦国防领域将如何利用人工智能推动征兵与登记自动化？

设立人工智能专门部门

哈萨克斯坦国防部副部长达尔汗·阿赫梅迪耶夫表示，今年年底前将在国防部内设立人工智能部门。此前，国防领域已有若干相关项目在运行，随着数量不断增加，成立专门部门的必要性愈加突出。

“我们计划挑选并培养5至6名优秀专家，他们将专门负责人工智能项目的推进。”——阿赫梅迪耶夫说。

征兵豁免与信息整合

据介绍，国防部已实现对免除兵役人员的自动化管理。通过与其他国家机关的信息系统整合，能够自动识别符合免征条件的群体，包括学生、健康状况不佳者及已婚或有子女的公民。

目前，每年约有70万名学生因此获免兵役。国防部还通过信息系统向学生群体发送通知，简化了传统人工告知的流程。

服务逐步转向主动化

国防部正在推动公共服务由“申请驱动”转向“主动服务”。例如，公民无需提交申请即可获得免役认定；公民更换居住地时，系统会自动完成兵役登记；而在就业环节，用人单位的人事部门也可直接从信息系统获取所需数据。

仅这一流程的数字化转型，每年已为国家节省逾10亿坚戈。

初始登记与AI选拔士兵

目前，17岁青年不再需要前往兵役机关办理初始登记，系统会自动完成线上注册。未来，人工智能还将负责甄选适龄青年，决定其适合的军种。

国防部信息技术部门负责人别克然·米尔扎加利耶夫指出，系统将综合公民的学历、身高、体重、健康状况及家庭情况，分析其是否适合进入某类部队。

“人工智能将根据来自各类国家系统的数据，生成建议提交给征兵委员会，最终决定仍由委员会作出。例如，空降突击部队需要身高体格条件更佳的士兵，而通信部队则更看重听力状况。这套系统目前正处于测试阶段，近期将投入使用。”——米尔扎加利耶夫说。

