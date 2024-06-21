哈国将耗时三年对5000公里国道予以全面修缮

（哈萨克国际通讯社讯）为落实国家元首下达的任务，完成哈萨克斯坦政府关于保障经济平稳有序发展的目标，哈萨克斯坦开发银行（Қазақстанның Даму Банкі）将为5000公里共和国国道的修缮工作提供融资支持。

根据相关的协议，哈开行将向哈萨克斯坦国有公路股份公司（ҚазАвтоЖол）提供用于该工程的资金贷款，总计4500亿坚戈。

相关工程将在2024年~2027年间予以分阶段实施。

投资项目将在哈萨克斯坦全国范围内开展。除对各州首府之间的道路进行修缮之外，各主要城市和居民点之间具有重要意义的道路也将得到维护和翻修。

同时，道路涉及的渡槽、桥梁也将得到修缮。

相关项目还计划推出一个自动化系统，用于测量修复后路段的车辆重量和体积参数。

总体而言，该项目的实施将通过改善公路的技术特性，增加高速公路的运输容量和舒适度，增加商业活动，加快交通服务信息化进程，带动沿线居民点的进一步发展，为开发各地区的运输和物流潜力做出重大贡献，对国家农业和工业部门的发展产生积极影响。

【编译：木合塔尔·木拉提】