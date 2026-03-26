哈国计划将外国留学生增至10万 通过海外名校分校留住本土精英

目前，在哈萨克斯坦境内各大学分校就读的外国留学生已超过3.5万名。按照规划，这一数字未来将增长至10万。

努尔别克指出，留学生人数的增长与引进国外顶尖名校分校、提升哈萨克斯坦教育吸引力直接相关。

—这一倡议是根据哈萨克斯坦总统的直接指示启动的。当时我们肩负起了重大任务：调研至少五所世界领先大学，并促成其在哈开办分校。然而，我们的目标并未止步于这五所院校，而是致力于在全国各地的州立大学基础上普遍建立合作分校，-努尔别克表示。

与此同时，部长强调，在引进外资办学的同时，国内大学的转型升级也在同步推进。

—我们的第二个目标是使本土大学符合国际标准。在分校正式落成前，通常会进行为期5至10年的研究与适配工作。例如，英国赫瑞-瓦特大学与朱巴诺夫大学的合作已开展四年，预计再过五年，该校的面貌将发生根本性变革，-他解释道。

此外，将本土优秀人才留在国内依然是政府关注的重点方向。

—目前，最优秀的学生往往选择出国深造。比如，纳扎尔巴耶夫精英学校的毕业生经常能同时收到17所世界名校的录取通知，而努尔奥尔达学校的学生甚至能拿到36份邀约。这固然令人自豪，体现了哈萨克斯坦极高的人力资本水平，但我们也面临人才流失的风险。因此，我们正努力将这些天才留在国内，-努尔别克指出。

他以位于阿斯塔纳的卡迪夫大学分校为例：该校目前已有317名学生就读，其雅思（IELTS）平均分超过7.5分。通过此类合作办学，高素质人力资本得以在境内留存。

在谈及政府助学金名额时，萨亚萨特·努尔别克表示，其规模将保持稳定。

—在过去五年中，我们将奖学金名额翻了一番。去年发放了超过9万个名额，未来这一水平将维持不变，-他说道。

2026年，哈萨克斯坦预计将发放约7.2万个本科奖学金名额。其中，工程技术、教育学及IT领域将获得优先支持。努尔别克解释称，这是由于市场对教师的需求依然强劲，而IT与人工智能（AI）则是关乎未来的战略性技术领域。

【编译：阿遥】