美银预测：哈国通胀将于明年初见顶 随后进入长期回落区间

美银报告显示，到2026年底，哈萨克斯坦的通胀率有望回落至9%。随着通胀压力缓解，货币政策预计将逐步转向宽松，基准利率可能下调3至4个百分点。

美银分析师认为，除非坚戈汇率出现剧烈波动，否则哈萨克斯坦国家银行有望放弃当前的偏紧政策。若外汇市场保持相对稳定，监管机构已做好降息准备。

美银的对比分析展现了哈萨克斯坦经济稳健的一面。报告指出，哈萨克斯坦的宏观经济基础十分扎实：

极低的政府债务：到2026年，哈萨克斯坦政府债务预计仅占国内生产总值22%。这一指标在所有受调研的新兴市场国家中名列前茅，仅次于科威特。

稳健的银行系统：哈萨克斯坦金融机构的资本充足率达到资产总额的14.5%，这一水平使其步入新兴市场“第一梯队”，与格鲁吉亚和亚美尼亚不相上下。

这意味着，地债务负担和充足的银行资本金，构成了哈萨克斯坦极强的主权偿付能力。

尽管基本面良好，但美银也指出了哈萨克斯坦在外汇储备流动性方面的短板。

储备覆盖率：据测算，哈萨克斯坦的外部融资需求相当于其国际储备的164%。在相关排名中，这一数据处于靠后位置。

短期债务压力： 按照美银的核算标准，剔除黄金储备后的纯外汇储备尚不足以完全覆盖短期外债，覆盖率仅为82%，表现与土耳其相近。

基于以上数据，美银将哈萨克斯坦经济定性为“偿付能力强但流动性受限”模式。简言之，虽然国家的资产负债表十分健康，但若外部资本流突然停滞，经济仍表现出一定的脆弱性。

【编译：阿遥】