韩国总统宣布将尊重朝鲜现行体制

他表示，要摆脱陈旧的冷战思维和对立格局，首先应着手恢复韩朝信任与对话。历经波折延续的韩朝对话势头在上一届政府期间中断，信任应以行动而非口头承诺来建立。新政府成立后已采取停止散发对朝传单、中断扩音器广播等措施，今后将一贯推进缓和局势、恢复互信的举措。

李在明指出，韩朝不是仇敌，而是在相互尊重、承认体制的基础上，追求和平统一的特殊关系。这一精神已被写入《韩朝基本协议书》，并贯穿于《六一五共同宣言》《十·四宣言》《板门店宣言》和《平壤共同宣言》等多份韩朝协议。政府将尊重既有协议并立即落实可行事项，尤其将为防止偶发冲突、构筑军事互信，先行、分阶段恢复《九一九军事协议》，期待朝方予以回应。

谈及朝核问题，李在明重申，和平的韩半岛应是“无核的韩半岛”，并承认无核化是复杂艰巨的任务。他表示，将通过韩朝、美朝对话与国际社会合作，探索和平的解决方案，争取国际社会的支持并凝聚共识。

在韩日关系方面，李在明指出，两国历史走过曲折之路，应在正视过去的同时展现面向未来的智慧。他呼吁继承先烈在抗击殖民统治中仍怀有两国终将成为真正邻居的愿景，并表示，将通过实用外交和穿梭外交与日方保持坦诚交流，共同探索面向未来的共赢合作之路。他敦促日方正视历史，避免损害互信基础。

李在明强调，应铭记抗日斗争历史，礼遇独立有功者。李在明说，韩国过去80年的辉煌成就并非凭空而来，而是以无数人的生命和奉献换得。缅怀先烈的牺牲是当代人的应尽之责。他承诺，将如实记录并铭记抗日独立斗争历史，礼遇爱国志士，扩大遗属补偿范围，并推进海外有功者遗骸的归还工作。

李在明最后指出，韩国正处于巨大变革的漩涡之中，韩美关税谈判只是浪潮之一，不能重蹈120年前乙巳年（1905年）在列强夹缝中丧失主权的覆辙。2025年乙巳年必须有别于往昔，是沉沦还是腾飞取决于国民。他号召全民携手共建引领世界的韩国，打造和平繁荣、国民主权之光永不熄灭的国家。