国家元首访俄前夕发表署名文章：《永恒友谊——指引两国人民的北极星》

永恒友谊：历史注定与现实选择

托卡耶夫指出，哈俄两国是盟友与战略伙伴，世代比邻共存，共享喜悦与磨难，共同塑造欧亚统一文化空间。传统价值观共识、对当代议题相似认知以及为兄弟民族福祉并肩努力，将两国紧密相连。

“永恒友谊不是修辞，而是两国人民对复杂多变现实及未来的哲学与政治认知……它是两国及人民的指引北极星。”

国家元首强调，1992年签署的《永恒友谊、合作与互助条约》奠定坚实基础。独立以来，哈萨克斯坦外交政策始终将俄罗斯方向列为不变优先。三十余年巨变中，条约核心理念历久弥新。

全面战略升级：新宣言开启新时代

文章称，哈萨克斯坦与俄罗斯双边关系成熟稳定，建立在深厚互信、尊重与平等之上。如今，两国关系正迈向全面战略伙伴与盟友新阶段。

托卡耶夫在文中高度评价普京总统作用，称其为全球级政治家，并指出去年11月普京对哈萨克斯坦的访问具有历史意义，阿斯塔纳签署系列文件开辟合作新天地。

托卡耶夫总统还强调，尽管面临制裁与国际紧张，哈俄两国成功的维护了合作稳定与活力。

国家元首指出，即将签署的《关于提升至全面战略伙伴与盟友水平的宣言》将是他此次访俄之行的核心。

“此文件无疑将开启双边关系新时代，彰显前所未有的互信水平与在各领域深化合作的共同意愿。”

托卡耶夫强调与普京会谈特殊意义，并表示，过去数月他已与习近平、特朗普及多国领导人会晤。尽管这些国家地处地缘政治光谱不同端点，但均承认俄罗斯及其领导人在解决国际关系关键问题上的独特作用。

经贸投资：贸易额逼近300亿，俄企超2万家

国家元首表示，俄罗斯位列哈萨克斯坦三大贸易伙伴，而哈萨克斯坦则跻身俄贸易伙伴国前五行列。双边贸易额稳步增长，接近300亿美元。

俄对哈投资居前列，反映哈投资吸引力与两国商业互信。工业合作基础雄厚，逾170个联合项目总投资超500亿美元。俄企如“西布尔”“俄罗斯天然气”“卢克石油”“欧洲化工”参与建设聚乙烯、丁二烯、矿物肥料等高科技工厂；与“塔特石油”生产轮胎，与“卡玛斯”生产卡车零部件。

托卡耶夫表示，哈境内超2万家俄资企业正在高效运转。

“这不仅是数字，更是互利伙伴关系的真实成果：新工厂投产、数万岗位创造、先进技术转移、区域民间联系强化。”

能源与运输：核电闭环与欧亚大通道

能源合作占据特殊地位。两国确保俄能源资源经哈稳定过境至中国及中亚。锚定项目是由俄罗斯国家原子能公司（Росатом/Rosatom）牵头国际财团在哈建设首座核电站。

“该项目将闭合从铀开采到发电的完整核燃料循环，同时开启技术转移、人才培养、新岗位及相关产业（如机械仪器制造）发展新前景。”

运输领域，哈境内贯穿13条国际走廊（5铁路、8公路），承担亚欧约85%陆路货运。两国提升“西欧—中国西部”公路运力，现代化哈俄边境30个口岸；扩大“北—南”东线运能，俄—哈—土库曼—伊朗铁路未来五年运力将增至2000万吨/年。

人文科教：纪念共同历史，筑牢未来根基

文章指出，两国在今年迎来多个重要节点：卫国战争胜利80周年、拜科努尔航天发射场70周年、2005年边界条约20周年。

在这一系列历史性节点的框架下，作为友谊的象征，阿斯塔纳开通“永恒友谊林荫道”，莫斯科则即将启用“哈俄友谊广场”。

托卡耶夫感谢哈俄志愿搜寻队员铭记二战阵亡战士，共同为寻找战士遗骸采取的长久努力。

跨地区合作论坛二十余年巩固双边关系，该论坛今年将在乌拉尔斯克举行。2024—2028年合作计划将政治共识转化为工业与贸易增长。

科教合作意义深远。9所俄顶尖大学在哈设分校；莫斯科国际关系学院阿斯塔纳分院启用，哈国立大学奥姆斯克分校为外国大学在俄首设分支。俄“天狼星”学校拟落户阿拉木图。

托卡耶夫倡议成立国际俄语组织，强调俄语是哈社会政治、科教与精神生活不可或缺元素。

“哈萨克斯坦青年应精通哈萨克语、俄语、英语、汉语及其他语言，这是全球成功关键条件。”

欧亚影响：稳定繁荣的战略支点

总统强调指出，哈俄合作远不止于此，涵盖一切可能领域。两国政府肩负宏大任务：将高科技等新兴产业推向前台，塑造未来经济面貌。

“阿斯塔纳与莫斯科关系深刻影响欧亚大陆诸多根本进程……合作充满生机，不仅经得起时间考验，更能灵活应对新时代挑战。”

托卡耶夫确信，当世界寻找新坐标，哈俄战略伙伴关系将始终是大洲建设、安全与合作的可靠堡垒，根植共同意义与命运，忠于历史与精神根脉。

【编译：木合塔尔·木拉提】