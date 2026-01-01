国家元首向全国人民发表新年贺词

哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫向全国人民发表新年贺词，全文如下：

再过几分钟，我们将迎来新年，迈入本土历史新篇章。

我国人民以特别心情迎接新年。每人在这一刻许下愿望，回想旧年最难忘瞬间，规划未来并寄予厚望。

2025年对我国人民而言是值得骄傲的一年。国家走上广阔发展道路。尽管全球形势复杂，经济仍繁荣，国内生产总值增长超过6%。国家黄金外汇储备超过620亿美元。

吸引大规模投资，实施多项大型项目。“多斯特克-莫因特”铁路复线投入运营，这是独立时期最大铁路建设项目。

此外，修建和维修1.3万公里公路，进一步提升哈萨克斯坦过境潜力。

农民连续第二年丰收，粮仓满溢。高度重视农村和农业发展，向农民提供前所未有资金支持，即1万亿坚戈。

今年建成超过1900万平方米住房，数千家庭喜迁新居。

社会领域取得诸多成就。新建100多所学校、近200个医疗设施。开设世界顶尖大学分校。

高度重视人权保护。“法治”原则在社会日益巩固，公民法律意识不断增强。

我国人民“马年舒适”这一习俗广为流传。我们对来年寄予诸多美好期待。作为文明国家，我们放眼长远，有崇高目标和具体计划。

2026年，哈萨克斯坦将迈入复兴新阶段。即将实施的宪法改革对国家光明未来意义重大。相信公民将支持这一为国家繁荣注入新动力的改革。

将继续加强能源潜力，解决农工综合体和水资源问题，发展交通物流以及住房公用基础设施。

中小企业始终受到国家关注。各地区将开设新企业、维修道路，并新建住房、学校、医疗、体育和文化设施。

我在今年国情咨文中宣布必须建成数字国家。因此，决定将明年命名为数字化和人工智能年。先进技术将为国家各领域潜力提升开辟道路。

关心年轻一代是我们首要任务。在我倡议下实施的“国家基金——惠及儿童”项目，今年连续第三年向每个儿童账户注入资金。

国家将继续履行社会义务，一如既往特别关注教育和医疗领域发展。

我们将作为统一社会继续实施具有特殊国家意义的“清洁哈萨克斯坦”项目。乡村和城市应清洁、绿树成荫、宜居舒适。

这将成为独立35周年之际对国家发展最大贡献。我们将以实际行动纪念这一历史里程碑。

“团结在于多样”原则下的社会和谐与稳定是我们一切成就源泉。

国家未来将继续奉行符合国际法和民族利益的建设性稳健外交政策。

经哈萨克斯坦提议，联合国宣布2026年为国际志愿者年。国际志愿者运动彰显团结与仁慈等永恒人文价值，这也是我国人民宝贵品质。

新年无疑将充满重大变革。这些变革成果取决于我们自己。

我们大家必须坚持不懈努力，国家方能取得巨大成功。这首先是为人民所需。

总统特别向在新年值班的公民致以感谢

亲爱的朋友们！

此刻，有许多公民在岗位上迎接新年。这是忠诚职业和对社会责任的生动体现。

我高度评价你们的辛勤工作。特别向你们致以新年祝福。向为国家繁荣贡献力量的所有公民表达衷心感谢。

事实上，为祖国服务是最大幸福。我国人民有句谚语：“团结之处，必有富足”。因此，让我们保持宝贵团结，作为统一民族继续发展国家。

现在是全新现象和巨大机遇时代。

在这一特别时刻，我想向青年和儿童呼吁。

每个人首先要相信自己、相信内在力量和能力。

伟大阿拜的话“相信自己，勤劳与智慧双翼助你高飞”永远不过时。愿你们积极、博学、勤奋、守纪、敏锐。愿你们前程似锦、一路高升！

祝愿每位公民身体健康、平安幸福、事业有成！

愿我们四方安宁！愿每个家庭充满幸福！愿蓝天旭日雄鹰的旗帜永远高扬！愿祖国哈萨克斯坦共和国永世繁荣！

新年快乐！

【编译：木合塔尔·木拉提】