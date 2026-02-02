国家统计局：全国通货膨胀率有所放缓

1月份，全国通货膨胀率较上个月增长12.2%（2025年12月为12.3%）。

具体而言，按年计算，食品价格上涨了12.9%（12月份为13.5%），付费服务价格上涨了12%，非食品商品价格上涨了11.7%（12月份为11.1%）。

与此同时，食品和非酒精饮料对整体通胀率的贡献最大，达到5.4个百分点。交通运输服务贡献了1.1个百分点，个人护理、社会保障和其他商品及服务，以及服装和鞋类，各贡献了1个百分点。

1月份，非食品类商品价格上涨1.2%，付费服务价格上涨1.1%，食品价格上涨0.8%。

北哈萨克斯坦州录得最高的年通货膨胀率，为14.3%。阿克莫拉州、巴甫洛达尔州和乌勒套州的通货膨胀率也为13.5%。

在各类商品和服务中，肉类和家禽价格涨幅最高，达23%。汽油价格上涨16.8%，软饮料价格也上涨16.8%。在付费服务领域，供水服务价格上涨18.7%，天然气价格上涨16.2%，其中液化天然气价格上涨24.7%。

部分商品价格也有所下降。其中，蔬菜价格同比下降2.7%，冷水价格同比下降12.9%。

【编译：小穆】