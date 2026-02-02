中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    18:49, 02 二月 2026 | GMT +5

    国家统计局：全国通货膨胀率有所放缓

    哈萨克国际通讯社讯）据国家统计局公布的数据，2026年1月，哈萨克斯坦通胀率较上个月增长1%（2025年12月为0.9%）。

    Инфляция в Турции замедляется: Центробанк нацелился на ценовую стабильность к 2026 году
    Фото: kibrisobjektif

    1月份，全国通货膨胀率较上个月增长12.2%（2025年12月为12.3%）。

    具体而言，按年计算，食品价格上涨了12.9%（12月份为13.5%），付费服务价格上涨了12%，非食品商品价格上涨了11.7%（12月份为11.1%）。

    与此同时，食品和非酒精饮料对整体通胀率的贡献最大，达到5.4个百分点。交通运输服务贡献了1.1个百分点，个人护理、社会保障和其他商品及服务，以及服装和鞋类，各贡献了1个百分点。

    1月份，非食品类商品价格上涨1.2%，付费服务价格上涨1.1%，食品价格上涨0.8%。

    北哈萨克斯坦州录得最高的年通货膨胀率，为14.3%。阿克莫拉州、巴甫洛达尔州和乌勒套州的通货膨胀率也为13.5%。

    在各类商品和服务中，肉类和家禽价格涨幅最高，达23%。汽油价格上涨16.8%，软饮料价格也上涨16.8%。在付费服务领域，供水服务价格上涨18.7%，天然气价格上涨16.2%，其中液化天然气价格上涨24.7%。

    部分商品价格也有所下降。其中，蔬菜价格同比下降2.7%，冷水价格同比下降12.9%。

    【编译：小穆】

    标签:
    哈萨克斯坦 通货膨胀 经济
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    编译
    正在阅读