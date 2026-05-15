突厥国家组织领导人瞻仰亚萨维陵墓

据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫、阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫、吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫、土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安和乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫参访了亚萨维陵墓。

在陵墓区内，突厥国家领导人向安葬于此的大思想家霍贾·艾哈迈德·亚萨维及其他著名历史人物致以崇高敬意。

Фото: Ақорда

据了解，这座陵墓是14世纪末由著名的帖木儿可汗下令建造，由35个大小不一的房间组成。建筑物的内部高度为 39 米，外部高度为 41 米。

贵宾们参观了位于中央房间的陵墓、青铜大锅和刻有经文的旗头。

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此外，还展出了突厥-伊斯兰世界著名思想家和诗人作品等45本书籍。其中包括霍贾·艾哈迈德·亚萨维的《迪瓦尼·希克梅特》、尼扎米的《五卷书》、纳沃伊的加扎勒诗、巴克尔加尼的作品、菲尔多西的《列王纪》、富祖里的史诗《莱利与马吉努》，以及史诗《玛纳斯》的节选和其他珍稀作品。

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【编译：小穆】