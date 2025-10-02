中文
    11:34, 02 10月 2025 | GMT +5

    国家元首强调人工智能须服务和平 避免军事化风险

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫10月2日在出席数字桥（Digital Bridge）2025国际科技论坛并发表主旨演讲时，重申人工智能技术应严格用于和平目的，并强调哈萨克斯坦在全球AI治理中的积极角色。

    Жасанды интеллект
    Фото: Ақорда

    托卡耶夫总统在演讲中回顾了哈萨克斯坦的和平传统：

    “三十多年前，哈萨克斯坦选择和平与安全之路，自愿放弃核武器。今天，我们同样坚定主张人工智能仅用于和平领域，不得应用于军事、网络攻击或威胁国际稳定的项目。”

    他强调指出，这一立场体现了哈萨克斯坦对全球稳定的责任担当。

    托卡耶夫重申，在联合国大会最近一届会议上，哈萨克斯坦已确认将积极参与联合国框架下AI治理的全球对话，并支持伙伴国的倡议，包括中国提出的AI领域全球合作组织倡议。他表示：

    “哈萨克斯坦愿与国际社会携手，确保先进技术惠及全人类，而非加剧分歧。”

    演讲中，托卡耶夫还分享了国内数字转型进展。今年早些时候，总统在国情咨文中将重点置于数字化与人工智能，设定在三年内将哈萨克斯坦建设成为真正的数字国家的明确目标。

    “这是一项宏大任务，因此我们正积极构建全国统一的数字生态系统。”他说。

    他强调，这一愿景将通过教育改革、基础设施升级和国际合作来实现，推动经济与社会全面升级。

    值得一提的是，本届数字桥论坛以“Generative Nation”为主题，将持续至10月4日，聚焦人工智能、区块链、教育科技、健康科技等领域。亮点包括全球AI领袖主题演讲、Alem.ai国际人工智能中心的开幕、Generative Nation Pitch决赛、Astana Hub Battle创业大赛、Startup Alley技术展以及Digital Bridge Awards颁奖典礼。此外，还有主题面板讨论、深度技术对话和互动区。

    Digital Bridge 2025不仅为技术创新提供平台，还将助力哈萨克斯坦在AI时代实现可持续发展，强化其作为欧亚数字桥头的地位。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

