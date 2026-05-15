突厥国家领导人了解政府科技数字化解决方案

据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦政府副总理兼人工智能和数字发展部长加斯兰·马迪耶夫向各位贵宾介绍说，哈萨克斯坦将人工智能视为战略重点。为此，哈萨克斯坦将通过基础设施建设、人才培养和创新产品开发，构建一个完整的人工智能生态系统。

马迪耶夫表示，如今，星链（Starlink）和一网（OneWeb）的卫星通信技术正在哈萨克斯坦积极推广。跨里海光纤通信网络的开通将把哈萨克斯坦的过境运输潜力提升到一个新的水平。

提升计算能力已成为该领域的重要一步。该地区最大的超级计算机在哈萨克斯坦已经投入使用。如今，一项名为“数据处理中心谷”的大型项目正在启动。这个处理能力超过1吉瓦的中心将为基于人工智能计算的新型出口经济模式奠定基础。

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突厥国家组织成员国之间的合作在航天领域也取得了成果。哈萨克斯坦正与乌兹别克斯坦、土耳其和阿塞拜疆合作研制一颗立方体科学卫星，计划明年发射升空。

人工智能正在公共管理领域得到广泛应用。诸如电子政务人工智能助手和AlemGPT平台等解决方案将进一步提升公共服务水平。哈萨克斯坦正在形成一个持续教育体系，从学校和TUMO中心开始，一直延续到专门的人工智能研究大学。

Alem.ai国际人工智能中心可以成为专家和初创企业的交流平台。它将实现从研究到新产品实施的完整周期。

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突厥国家组织各成员国总统听取了关于交通物流综合体数字化转型的汇报。人工智能在该领域的应用将简化流程、减少障碍，并增强该地区的过境运输潜力。

据悉，哈萨克斯坦此前已发起建立亚太地区数字解决方案中心的倡议，并得到了世贸组织成员国的支持。最终，在曼谷举行的联合国亚洲及太平洋经济社会委员会第八十二届会议上，通过了一项决议，决定在阿拉木图设立该中心。哈萨克斯坦方面对合作伙伴的支持表示感谢。

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【编译：小穆】