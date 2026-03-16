国家元首：哈萨克斯坦人民在公投中作出历史性选择
（哈萨克国际通讯社讯）3月15日晚，新宪法全民公投出口民调结果在哈萨克斯坦媒体中心演播室公布之后，国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫发表了声明。
—今天是哈萨克斯坦历史上极为重要的一天！我们的公民以积极姿态参与公投，表达了对宪法改革的支持。大家心系祖国前途，投下了神圣的一票，这是一件意义深远的大事。刚刚公布的出口民调结果表明，哈萨克斯坦人民作出了根本性的历史选择。我谨向全体国民表示衷心感谢。今天，全体公民通过投票确定了哈萨克斯坦的历史走向和未来命运。这一抉择将永远铭刻在世界历史之中，我对此深信不疑，因为这体现了我国公民身上真正的爱国主义精神。从今往后，我们将在每年的3月15日庆祝“宪法日”，并把它作为我国最重要的节日之一加以纪念。因为哈萨克斯坦人民选择了革新与现代化。这是属于我们每个人的共同成就。我衷心祝贺大家！-国家元首说道。
托卡耶夫表示，此次全民公投的组织工作水平很高，整个过程公开、公正。在他看来，全民公投严格遵守了所有法律要求和民主规范，这一点也得到了国内外观察员的一致认可。
—关于公民选择的最终结果，中央公投委员会将按照法律程序正式发布。但此刻我们已经可以确信，哈萨克斯坦人民展现了团结一致、爱国主义精神以及对国家命运共同负责的杰出典范。绝大多数公民选择了繁荣、公正、法治、环保和廉洁发展的道路。这是一条十分正确的道路。这部全新的“人民宪法”必将引领我国迈向新的成就与辉煌，对此我毫不怀疑。此次投票创下了选民参与人数的历史新高，这样的情况已许久未见。我感谢每一位前往投票站、明确表达自己公民立场的人。通过此次公投，我们向世界展示了哈萨克斯坦社会高度的政治文化素养。“团结之处即有繁荣”，国家的力量源于团结。我们需要和平、友谊、耐心、毅力、创造力、严谨、勤奋与自信，只有这样，我们才能成为一个先进、发达、具有竞争力的国家，-托卡耶夫总统表示。
国家元首指出，这部获得哈萨克斯坦人民广泛支持并以高票通过的宪法，是国家发展的“北斗之星”。
—这部新宪法是独立与主权的支柱，是保障人权与自由不可动摇的基石。作为一个团结的民族，我们已经向建设法治、社会公正、拥有负责任且富有创造力公民的“公正社会”迈出了重要一步。今天，我们翻开了国家历史的新篇章。未来仍有艰巨的任务摆在我们面前。最重要的是，人民群众全力支持根本性的变革。我们将为共同利益凝聚力量，把一个文明、先进的哈萨克斯坦传承给子孙后代。我对此深信不疑。在此次公投期间，青年群体积极参与投票，我要向广大青年表示衷心感谢！年轻人的声音表达得十分清晰。祝愿大家平安顺遂！愿哈萨克斯坦神圣的独立永恒！祝愿我们共同的祖国——哈萨克斯坦共和国万岁！祝愿我们的新宪法吉祥！-托卡耶夫说。
【编译：阿遥】