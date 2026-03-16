国家元首：哈萨克斯坦人民在公投中作出历史性选择

—今天是哈萨克斯坦历史上极为重要的一天！我们的公民以积极姿态参与公投，表达了对宪法改革的支持。大家心系祖国前途，投下了神圣的一票，这是一件意义深远的大事。刚刚公布的出口民调结果表明，哈萨克斯坦人民作出了根本性的历史选择。我谨向全体国民表示衷心感谢。今天，全体公民通过投票确定了哈萨克斯坦的历史走向和未来命运。这一抉择将永远铭刻在世界历史之中，我对此深信不疑，因为这体现了我国公民身上真正的爱国主义精神。从今往后，我们将在每年的3月15日庆祝“宪法日”，并把它作为我国最重要的节日之一加以纪念。因为哈萨克斯坦人民选择了革新与现代化。这是属于我们每个人的共同成就。我衷心祝贺大家！-国家元首说道。

Фото: 总统府

托卡耶夫表示，此次全民公投的组织工作水平很高，整个过程公开、公正。在他看来，全民公投严格遵守了所有法律要求和民主规范，这一点也得到了国内外观察员的一致认可。

—关于公民选择的最终结果，中央公投委员会将按照法律程序正式发布。但此刻我们已经可以确信，哈萨克斯坦人民展现了团结一致、爱国主义精神以及对国家命运共同负责的杰出典范。绝大多数公民选择了繁荣、公正、法治、环保和廉洁发展的道路。这是一条十分正确的道路。这部全新的“人民宪法”必将引领我国迈向新的成就与辉煌，对此我毫不怀疑。此次投票创下了选民参与人数的历史新高，这样的情况已许久未见。我感谢每一位前往投票站、明确表达自己公民立场的人。通过此次公投，我们向世界展示了哈萨克斯坦社会高度的政治文化素养。“团结之处即有繁荣”，国家的力量源于团结。我们需要和平、友谊、耐心、毅力、创造力、严谨、勤奋与自信，只有这样，我们才能成为一个先进、发达、具有竞争力的国家，-托卡耶夫总统表示。

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国家元首指出，这部获得哈萨克斯坦人民广泛支持并以高票通过的宪法，是国家发展的“北斗之星”。

—这部新宪法是独立与主权的支柱，是保障人权与自由不可动摇的基石。作为一个团结的民族，我们已经向建设法治、社会公正、拥有负责任且富有创造力公民的“公正社会”迈出了重要一步。今天，我们翻开了国家历史的新篇章。未来仍有艰巨的任务摆在我们面前。最重要的是，人民群众全力支持根本性的变革。我们将为共同利益凝聚力量，把一个文明、先进的哈萨克斯坦传承给子孙后代。我对此深信不疑。在此次公投期间，青年群体积极参与投票，我要向广大青年表示衷心感谢！年轻人的声音表达得十分清晰。祝愿大家平安顺遂！愿哈萨克斯坦神圣的独立永恒！祝愿我们共同的祖国——哈萨克斯坦共和国万岁！祝愿我们的新宪法吉祥！-托卡耶夫说。

Фото: 总统府

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【编译：阿遥】