总统国家图书日致辞：阅读文化应成为衡量民族素质的重要标尺

国家元首表示：“祝大家国家图书日快乐！当前，出版业正在经历深刻变革。尽管如此，书籍作为精神价值和人文价值的重要源泉，始终不会失去其意义和分量。如今可以看到，社会正逐步重新回归阅读文化，包括阅读经典文学作品以及关注当今时代重大议题的出版物。这一积极趋势也正在青年群体中广泛传播。”

总统指出，在全面数字化和人工智能影响力不断增强的时代，阅读文化应继续作为衡量民族素质的重要标准，成为我国民族精神风貌中始终不变的宝贵品质。

托卡耶夫还透露，未来两周内，他将签署一项专门总统令，推动在全国范围内广泛弘扬阅读文化，并采取措施培养热爱阅读、富有智慧的民族。

根据哈萨克斯坦政府签署的关于添加新的国家节日的政府令，为贯彻落实哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在第三届国家库鲁尔泰大会上关于营造热衷于读书的良好社会文化氛围的建议，在广泛听取社会意见的前提下，决定将每年的4月23日设立为国家图书日。该政府令将于2024年7月16日正式生效。

【编译：木合塔尔·木拉提】