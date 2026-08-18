国家统计局：上半年外贸额达718亿美元 中国成最大出口市场

据哈萨克斯坦国家统计局数据，今年上半年出口额为403亿美元，同比增长8.6%；进口额为315亿美元，同比增长5.4%。

哈萨克斯坦与欧亚经济联盟成员国之间的贸易额达到152亿美元，同比增长8.7%。

其中，哈萨克斯坦对欧亚经济联盟成员国出口额为46亿美元，同比下降3.5%；进口额为106亿美元，同比增长15%。

在哈萨克斯坦与欧亚经济联盟成员国的贸易结构中，俄罗斯占87.2%，吉尔吉斯斯坦占8.4%，白俄罗斯占4.1%，亚美尼亚占0.3%。

出口方面，原油和原油制品仍是哈萨克斯坦最主要的出口商品，占出口总额的46.5%。

此外，精炼铜及未加工铜合金占7.1%，铜矿石及精矿占5.1%，放射性化学元素及同位素占3.7%，铁合金占2.7%。

中国是哈萨克斯坦最大的出口目的地，占出口总额的18.6%。其后依次为意大利17.3%、俄罗斯8.6%、土耳其8%、荷兰6.4%和法国5.7%。

进口方面，乘用车及其他机动车辆占进口总额的3.2%，为占比最高的进口商品类别。

此外，电话设备占2.7%，药品占2.5%，石油气及其他气态烃占2.5%，发电机组及旋转式电力转换设备占2.3%。

俄罗斯仍是哈萨克斯坦最大的进口来源国，占进口总额的30.9%；中国以29.1%位居第二。其后依次为德国4.8%、美国4.2%、韩国2.5%和土耳其2.2%。