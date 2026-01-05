国家元首：实现向真正文明国家转型是哈国2025年最重要的成果

托卡耶夫表示，2025年重大事件众多，经济增长超过6%，国内生产总值达到3000亿美元，人均GDP突破1.5万美元，这对哈萨克斯坦和整个地区而言都是创纪录指标。

尽管如此，他提醒公务人员绝不能自满，必须不懈努力。

总统指出，通胀率居高不下是主要难题，导致提升民众福祉的努力受阻。今年政府需在巩固社会经济基础方面付出更多。

“2025年最重要成果在于我国彻底转向改革道路。哈萨克斯坦在现代化进程中迈出坚定步伐，开始向真正文明国家转型。社会已形成共识：为子孙后代美好未来，必须进行根本性变革。”托卡耶夫总统说。

国家元首提到，受全球形势影响，哈萨克斯坦正建设以公正、法治和勤劳为核心价值的未来社会。

“这一工作将在新一年以加倍力度持续推进。”他说。

在访谈中，托卡耶夫还高度评价传统媒体作用，认为报刊正迎来复兴时代，这为理解国家改革方向提供了重要视角。

【编译：木合塔尔·木拉提】