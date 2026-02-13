总统听取国家石油天然气公司工作汇报 强调推进地质勘探和重大项目落实

阿斯哈特·哈森诺夫在会上介绍，2025年，公司在对外合作方面取得积极进展。去年分别与中国海洋石油集团（CNOOC）和中国石化（Sinopec）就阿特劳州热勒奥伊项目以及西哈萨克斯坦州别列佐夫斯基项目签署地下资源利用合同。此外，土耳其石油公司（Turkish Petroleum Corporation）、英国石油公司（BP）以及克罗地亚碳氢化合物管理机构等国际企业正在参与哈境内潜力区块的勘探研究。

报告指出，KMG加大对过去勘探不足或关注度不高区域的地质勘查力度。2025年已完成8口勘探井钻探，计划到2029年前再钻探24口勘探井，相关投资总额超过9亿美元。

根据提交给总统的数据显示，2025年石油和凝析油产量达到2620万吨，同比增长10%。此外，为实现天然气年产量增加23亿立方米的目标，公司正在西普罗尔瓦、中厄里克套和罗日科夫等油气田推进开发工作。

炼化领域方面，2025年KMG旗下三家炼油厂共加工原油1750万吨。轻质油品产量达1360万吨，比2024年增加120万吨。

总统还了解了总投资额超过150亿美元的油气化工及天然气加工领域重大项目进展情况。在曼格斯套州，日处理能力5万立方米的“肯德尔利”海水淡化厂已正式投产。

会谈最后，国家元首责成相关部门继续加强地质勘探工作，确保重大投资项目按计划、按时高质量实施。

【编译：木合塔尔·木拉提】