哈萨克国家石油天然气公司在中国市场发行35亿元人民币债券

据公司发布的消息，哈萨克国家石油天然气公司于8月26日完成此次人民币计价欧元债券的簿记工作，并于9月2日完成发行。

此次发行包括两部分：15亿元人民币5年期债券，票面年利率为2.3%，收益率为2.45%；20亿元人民币10年期债券，票面年利率为2.8%，收益率为2.98%。

按坚戈计算，此次发行规模约合2373亿坚戈。

此次发行在哈萨克国家石油天然气公司总规模最高100亿元人民币的中期票据计划（Medium Term Note Programme）框架下进行。公司表示，这是其历史上首次以最低融资成本从欧元债券市场筹集资金，所筹资金将用于支持公司的大规模投资项目。

在债券发行前，公司在香港举行了为期两天的路演，并与亚洲主要投资者举行会谈。随着投资者需求不断增加，最终认购总额超过250亿元人民币，为计划发行规模的7倍以上。

公司指出，这是由中国内地和香港以外发行人发行的点心债历史上规模最大的认购簿。参与认购的投资者包括银行、保险机构、对冲基金以及主权投资基金。

国际评级机构穆迪（Moody’s）给予此次债券Baa1信用评级，与哈萨克国家石油天然气公司现有发行人评级一致。

此次发行由中银国际、中国银行（香港）、中信银行（国际）、中国工商银行（亚洲）和花旗担任联席全球协调人、簿记管理人及牵头经办人。Halyk Finance担任哈萨克斯坦牵头经办人，交银国际和兴业银行香港分行担任联席牵头经办人及簿记管理人。