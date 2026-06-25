国家元首表彰媒体工作者：媒体是民族之声和社会之镜

（哈萨克国际通讯社讯）6月25日，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在媒体从业人员表彰仪式上发表讲话，向全国新闻工作者致以节日祝贺，并高度评价媒体工作者在推动国家发展和服务社会方面作出的贡献。

托卡耶夫表示，新闻工作者是社会的代言人和真诚守护者，始终关注人民关切、服务公众利益。在全球科技迅速发展的时代，为公众提供及时、优质、真实的信息以及深入专业的分析，是媒体肩负的重要使命。

总统指出，大众媒体完全可以被称为“民族之声”和“社会之镜”。无论是本国民众还是国际社会，首先都是通过哈萨克斯坦媒体了解国家正在推进的大规模改革及其深层意义。

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托卡耶夫特别提到，今年3月，哈萨克斯坦成功完成宪法改革并举行全民公投，人民作出了决定国家未来发展的历史性选择。他表示，媒体在宪法改革过程中发挥了重要作用，通过新闻报道、专题分析、直播节目和深度访谈，向社会全面介绍宪法委员会工作及宪法修正案内容，推动宪法草案讨论上升为全国性公共议题。

总统强调，新宪法是国家主权和独立的保障，是建设公正社会和实现可持续发展的坚实基础。宪法明确将维护国家独立、保障公民权利和自由、加强民族团结、发展教育和科学、推动创新和人力资本建设以及提高人民福祉列为国家发展的重要方向。

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托卡耶夫表示，7月1日，新宪法将正式生效，哈萨克斯坦将迈入全新的发展阶段。他指出，维护独立和主权是国家最宝贵的价值，而实现这一目标的前提是社会和谐与稳定。

总统还表示，国内媒体应不断提升国际竞争力，积极适应数字时代带来的挑战。虽然新闻网站、社交媒体和即时通讯平台已经成为信息传播的重要渠道，但传统媒体并未失去价值。相反，报纸和电视正在向创新型多媒体平台转型，其核心优势依然在于深度报道和专业分析。

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谈及虚假信息问题时，托卡耶夫指出，数字技术的发展催生了故意制造社会对立的“机器人农场”和深度伪造（Deepfake）技术，虚假信息、诽谤和恶意操纵舆论已成为现实威胁。他呼吁媒体工作者积极参与应对这些混合型风险，共同维护社会团结和国家机构公信力。

总统表示，哈萨克斯坦依法保障言论自由和意见多元，法律明确禁止审查制度，但言论自由并不意味着放任无序和突破底线。他强调，应全面提升公众媒介素养，充分利用人工智能技术及时识别和拦截违法信息，坚决遏制法律虚无主义、极端主义以及传播有悖民族价值观念的行为。

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托卡耶夫还表示，宣扬奢靡生活和“轻松赚快钱”文化会误导年轻一代的价值观。青年人应当从媒体空间中看到诚实劳动、正当收入和内在修养的真正榜样。新闻工作者既是客观反映现实的镜子，也是引领民族文明进步的启明灯，应积极弘扬提升国民素质和社会文明程度的价值理念。

总统强调，国家始终重视改善媒体从业人员的社会保障水平。过去三年，仅在阿斯塔纳市就有200名记者获得住房。今年，这一支持举措将首次扩大至各州新闻工作者。

“今年，全国共有66名信息领域从业人员将获得住房。祝贺大家！”托卡耶夫说。

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讲话最后，托卡耶夫感谢媒体工作者为建设公正、清洁、安全和强大的哈萨克斯坦作出的贡献，并宣布已签署总统令，向为哈萨克斯坦新闻事业和电视事业发展作出突出贡献的优秀媒体工作者授予国家奖章。

总统特别提到哈萨克语首位电视播音员之一、哈萨克语首次电视直播主持人祖勒基娅·朱马托娃（Зұлқия Жұматова）。现年106岁的她被授予“尊敬勋章”，以表彰其为国家媒体事业发展作出的卓越贡献。

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值得一提的是，每年的6月28日是哈萨克斯坦的大众传媒工作者日。作为我国新闻界与媒体行业重要职业节日，旨在肯定传媒从业人员在信息传播和社会监督中的作用。