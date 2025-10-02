国家元首同匈牙利总统举行大范围会谈

国家元首指出，阿斯塔纳和布达佩斯之间的密切和信任关系已有几个世纪的历史，并建立在相互尊重的基础上。

哈萨克斯坦总统指出，他去年访问匈牙利期间签署了多项重要协议。这为加强两国长期合作和兄弟般的友谊开辟了新的前景。

托卡耶夫总统表示，两国经贸关系基础牢固，潜力巨大。

- 我想特别指出，去年两国贸易额达到约2亿美元，今年前8个月增长了22%（1.645亿美元）。目前，已有超过35家匈牙利公司在哈萨克斯坦经济领域开展业务，投资额约4亿美元。我们已经在农业、可再生能源、医疗保健、物流和金融领域实施了20个合作项目，总价值达6.07亿美元。-他说。

会谈中，双方着重关注了人文领域的合作。为体现两国人民历史的亲密关系和兄弟情谊，2023年，阿斯塔纳的一条主要街道以匈牙利杰出诗人山多尔·裴多菲的名字命名。

托卡耶夫强调教育交流的重要性，并指出每年有250名哈萨克斯坦学生在匈牙利大学留学。他还宣布，哈萨克斯坦大学已准备好接收大批匈牙利学生和研究人员。

舒尤克·道马什表示，发展与哈萨克斯坦的全面关系是匈牙利外交政策的优先方向之一。

- 我们始终注意到，两国人民之间延续数百年的紧密联系。匈牙利人始终对其古老的东方历史充满兴趣。正因如此，我国始终履行着作为东西方、中亚和中欧之间金色桥梁的使命。正如总统先生所说，2014年签署的《战略伙伴关系协定》为我们两国关系奠定了基础。经济合作领域正在不断拓展。我们在文化和教育领域的合作也堪称典范。这并非夸张。我们认为与哈萨克斯坦的关系具有战略重要性，并高度重视。在当前这样的危机时期，东西方之间的合作尤为重要。-他说。

此外，双方广泛讨论了贸易投资、能源、原子能、运输物流、金融、数字化、人工智能等领域双边合作问题。

两国总统确认，双方在国际政治重大问题上立场相近，愿继续在多边领域密切合作。

