“国家基金—为了儿童”项目成效显现：青年群体用于住房和教育支出超3520万美元

统计数据显示，上述时间段内共有223,785份申请获得执行。其中，用于改善住房条件的申请为139,759份，金额超过2209万美元；用于支付教育费用的申请为84,026份，金额达1311万美元。

基金方面提醒，目标性积累资金的受益人可选择一次性使用全部资金或仅使用其中一部分，未使用的余额将继续保留在目标性积累账户中。

在住房改善用途方面，最受欢迎的细分方向包括：

向住房建设储蓄账户补充资金以继续积累，共执行136,490份申请，金额达2161万美元；

用于申请住房按揭贷款的首付款，共1,108份申请，金额约16.47万美元；

通过民事法律交易购买住房并完成最终结算，共819份申请，金额约11.94万美元。

在教育支出方面，主要用途集中在：

支付哈萨克斯坦境内教育机构的学费，可按学期或学年分期支付，或一次性支付整个学习周期费用，共执行76,643份申请，金额约1215万美元；

补充教育储蓄存款账户，共5,134份申请，金额超过64.51万美元；

支付海外教育机构的学费，同样支持分期或一次性支付，共1,827份申请，金额约25.25万美元。

关于按住房改善和教育支出用途、以及授权运营方和地区分布的目标性积累资金支付情况，公众可在统一养老储蓄基金官方网站（enpf.kz）查询详细信息。

此外，基金方面指出，根据年度结算结果，2023年每名哈萨克斯坦儿童获得的目标性积累金额为100.52美元，2024年为129.38美元，2025年为130.71美元。上述资金将持续为青年一代在住房和教育领域提供支持。

【编译：木合塔尔·木拉提】