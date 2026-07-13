国家元首专程访问多哈 吊唁卡塔尔国父

会晤期间，托卡耶夫总统表示，谢赫哈马德为建设一个强大、繁荣的卡塔尔国家作出了不可估量的贡献。

“当今卡塔尔取得的众多历史性成就和享有的国际声誉，都与他的名字紧密相连。谢赫哈马德是一位具有世界影响力的政治家，也是哈萨克人民的朋友。”托卡耶夫说。

国家元首指出，谢赫哈马德·本·哈利法·阿勒萨尼为哈萨克斯坦与卡塔尔关系的建立和成功发展作出了重要贡献。

他曾两次对哈萨克斯坦进行正式访问。第一次访哈期间，时任外交部长的哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫亲自接待了卡塔尔埃米尔。

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托卡耶夫还深情回顾说，在谢赫哈马德倡议下，阿斯塔纳建成了阿尔-法拉比清真寺；此外，在哈萨克斯坦独立初期，双方还共同实施了一系列社会和基础设施项目。对此，他表示诚挚感谢，并指出，这些成果充分体现了两国之间真挚的友谊和相互理解。

“在这悲痛的时刻，我们祈愿真主赐予逝者天堂安息。”托卡耶夫说。

卡塔尔埃米尔塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼感谢托卡耶夫总统专程前来吊唁，并表示，卡塔尔人民与哈萨克人民之间的兄弟情谊具有特殊意义。

应卡塔尔方面提议，两国元首还就当前国际局势，特别是中东地区局势交换了意见。

最后，托卡耶夫邀请卡塔尔埃米尔在方便的时候访问哈萨克斯坦。谢赫塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼愉快地接受了邀请。