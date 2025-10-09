哈萨克斯坦国立博物馆将成立文物修复中心

根据签署的文件，国立博物馆下属的修复中心将成为经验交流、联合举办研讨会和培养专业修复人才的重要平台。

巴拉耶娃部长指出，建立这一机构基础具有战略意义。她表示，哈萨克斯坦与意大利关系不断深化，两国元首间的互访与支持推动了经贸、外交及人文领域的全面合作，而文化交流正帮助两国人民相互了解、加深友谊。

部长强调，意大利专家的经验将为哈萨克斯坦的博物馆事业、修复服务及国家文化遗产保护提供宝贵借鉴。她指出：

“修复中心能否取得成功，取决于高素质专业人员的工作。我们计划培养一批能够修复金属、石材、织物、木材及其他材质艺术和历史文物的专业团队。通过建立国家修复中心，我们还将推动在各地区设立培养新一代专家的区域性分中心。”

巴拉耶娃同时强调修复工作中的社会意义。她建议在培训项目中吸纳残障青年，使他们有机会掌握修复技能并成为社会所需的专业人才。

路易吉·奥利瓦表示，建立国家修复中心不仅是一项文化计划，也将带来新的就业机会。他说：

“中心的工作将涵盖金属、木材、织物、石材等多种材质文物的修复。我们愿意协助培训哈萨克斯坦的修复专家，并引入先进的展品保护和修复技术。”

会谈中，巴拉耶娃还提及近期在阿斯塔纳举办的达·芬奇名画《美丽的公主》画展，该展览受到哈萨克斯坦观众热烈关注。她海表示，意大利方面愿意继续支持举办意大利艺术家的其他作品展览。

会议最后，双方一致认为，此次合作将进一步促进哈萨克斯坦与意大利之间的友好关系，并为两国文化交流与互信发展作出积极贡献。

【编译：达娜】