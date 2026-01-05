国家元首强调弘扬阿拜思想 呼吁以真实历史凝聚社会力量

谈及幽默感与历史知识在政治中的作用，托卡耶夫指出，在重大政治实践中，幽默和对历史的理解往往受到尊重。但他强调，历史不应被随意挪用于当下政治目的。历史经验表明，社会对人物和事件的评价常常充满悖论：昨日被否定者，可能在今日被神化；而曾被奉为圭臬的人物，也可能被时代重新审视。正因如此，对历史应保持谨慎、客观和理性。

总统进一步指出，任何国家的民族历史都充满复杂性和矛盾性。近年来，哈萨克斯坦社会对历史问题的关注明显升温，相关讨论、出版物和影视作品不断涌现，这本身值得肯定。但他也直言，一些人为了博取关注，传播未经证实的说法，甚至捏造事实、制造对立，将历史变成情绪化争论的工具，这对国家有害无益。

托卡耶夫强调，歪曲历史事实、过度美化缺乏可靠依据的人物，是不可接受的。基于虚构传说的“历史崇拜”，不会引导社会走向真理，只会制造错误认知，毒害社会意识。历史不应成为分裂和对立的根源，而应成为凝聚社会、汲取教训、增强自信的精神财富。

在这一背景下，总统特别强调弘扬阿拜及其思想的现实意义。他指出，阿拜直面社会弊病，指明了通向“完人”的精神道路，其《箴言》至今仍具有深刻现实价值。阿拜所倡导的勤劳、求知和高尚人格，是哈萨克民族持续发展的精神坐标。与之相比，一些空谈理念却未留下任何有益遗产的社会活动，无法对后代产生积极影响。尤其在政治和社会动荡时期，空话毫无意义，唯有思想与实践相结合，才能为国家带来长远益处。

谈及爱国主义，托卡耶夫表示，爱国主义不应以华丽辞藻或表演式行为来衡量。真正的爱国者往往默默无闻，通过日复一日的劳动为国家和家庭创造福祉。无论是保持环境整洁、植树护林，还是尊老爱幼、恪尽职守，都是爱国主义的具体体现。

总统指出，他在各地调研时经常与工程师、工人、教师、医生、农民、军人和文化工作者交流，在他看来，这些脚踏实地工作的人，正是国家真正的爱国者。祖国并非抽象概念，而是从家庭、庭院和街道开始，因此爱护身边环境、维护公共秩序同样是对国家的责任。

托卡耶夫还强调，在当前国际环境下，极端民族主义与过度意识形态化倾向都不可取。哈萨克斯坦应坚持“多样性中的团结”这一社会生活重要原则，倡导相互尊重、冷静理性和守法守序。他再次重申，“法治与秩序”、以劳动赢得回报，是国家发展的根本前提。只有在这一基础上，国家才能顺利推进既定计划，实现长远目标。

【编译：木合塔尔·木拉提】