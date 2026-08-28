哈萨克斯坦国家馆连续第二年亮相华南书展

（哈萨克国际通讯社讯）第30届南国书香节日前在中国广州开幕。作为中国规模较大的图书出版类展会之一，本届活动吸引了多方参与。哈萨克斯坦连续第二年参展，并设立国家馆。

开幕式上，哈萨克斯坦文化和信息部、外交使团以及中国文化界代表出席活动。

哈萨克斯坦国家馆集中展示近100种图书及文化产品，内容涵盖当代哈萨克文学、儿童文学、文化遗产和创意产业等领域。

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展区内还展出了介绍阿拜·库南拜吾勒（Abai Qunanbaiuly）、穆赫塔尔·阿乌埃佐夫（Mukhtar Auezov）、乔坎·瓦利哈诺夫（Shokan Ualikhanov）、伊布赖·阿尔滕萨林（Ybyrai Altynsarin）、艾哈迈德·拜图尔瑟诺夫（Akhmet Baitursynuly）等哈萨克斯坦著名文化人物及其创作与遗产的相关出版物。

此外，国家馆还陈列了介绍哈萨克民族史诗和民间文学、传统习俗、手工艺、民族服饰、饮食以及毡房文化等内容的图书。

南国书香节期间，《突厥斯坦》和《无限音乐：迪玛希》两部图书举行推介活动。现场还展示了哈萨克传统手工艺，让参观者进一步了解哈萨克民族文化特色。

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此前，哈萨克斯坦文化和信息部与中国国家新闻出版署签署经典著作翻译出版合作备忘录。根据该文件，未来5年计划互译出版约30部哈萨克和中国文学作品。

此次哈萨克斯坦文化活动得到哈萨克斯坦文化和信息部、北京哈萨克斯坦文化中心、Qazaq-Oner全国协会、哈萨克斯坦驻华大使馆、驻广州总领事馆以及Nomad Culture Foundation基金会支持。

本届南国书香节于8月27日至31日在广州中国进出口商品交易会展馆举行。