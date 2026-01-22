哈萨克斯坦国家馆亮相英国Bett UK 2026国际教育科技展

作为本届展会的重点活动之一，努尔别克部长参加了以“引领教育科技”为主题的Bett UK 2026主展区活动。该展会被视为全球教育科技领域最具影响力的平台之一，每年汇聚各国政府部门、教育机构、科技企业及专家学者，围绕教育未来、教学数字化转型、人工智能应用以及创新解决方案等议题展开深入交流。

当天在伦敦，由哈萨克斯坦科学和高等教育部组织的国家馆开馆仪式正式举行。国家馆集中展示了哈萨克斯坦在高等教育及研究生教育体系发展方面的重点方向，涵盖教育数字化建设、人工智能解决方案应用、科研能力提升以及国际学术合作拓展等内容。

据介绍，共有9所哈萨克斯坦高校及高等教育后机构参与国家馆展示，系统呈现了各自的学术课程、科研项目以及与海外伙伴开展联合教育和科研合作的潜力。相关展示充分体现了哈萨克斯坦高校在科研与教学领域的整体发展水平，以及其积极融入国际学术共同体的意愿和能力。

展会期间还将举行全体会议、专题讨论、前沿教育科技成果发布会，以及政府机构、大学与全球科技企业之间的多场商务对接活动。哈萨克斯坦代表团参加Bett UK 2026国际展会，彰显了该国在推进数字教育发展、加快人工智能技术应用以及推广创新型教育解决方案方面的战略方向，有助于进一步深化国际合作，提升本国高校国际竞争力，并推动哈萨克斯坦在教育与数字技术领域塑造区域性领先地位。

