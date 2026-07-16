国家银行拟推出新机制：“国家基金—儿童”未使用资金将进行投资增值

（哈萨克国际通讯社讯）对于已满18周岁但尚未使用“国家基金-为了儿童”计划资金的哈萨克斯坦居民，国家银行拟推出新的资金管理机制，在资金实际使用前进行临时投资，实现保值增值。

这一计划最早由财政部部长马迪·塔克耶夫今年6月在议会下院审议2025年国家预算执行情况报告时提出。他表示，新机制旨在保障资金安全、保持流动性，并获取投资收益。

为进一步了解相关细节，哈通社记者采访了哈萨克斯坦国家银行。

根据国家银行介绍，所谓“未使用资金”，是指已满18周岁、资金已划入统一养老基金个人账户，但尚未申请使用的“国家基金-为了儿童”计划资金。

如果受益人在满18周岁后的10年内仍未申请使用，该笔资金将自动转入其统一养老基金个人自愿养老缴费账户进行管理。

统一养老基金数据显示，自2024年2月1日项目启动至2026年7月1日，共向参与者累计划拨2.392亿美元。

其中，居民已通过333810份申请使用6271万美元，包括：

用于改善住房条件4101万美元（216060份申请）；

用于支付教育费用2170万美元（117750份申请）。

据统一养老基金数据测算，目前该计划尚未使用的资金约为1.765亿美元，仍存放在受益人在统一养老基金开设的专用账户中。

国家银行建议，在资金实际使用前，对这部分资金进行临时投资管理。

国家银行表示，实践表明，许多受益人在年满18周岁后不会立即使用这笔专项资金。因此，在资金被实际提取前进行有效管理，不仅能够获得额外投资收益，也有助于提高资金使用效率，更好地实现设立该计划的目标。

根据国家银行方案，这部分资金拟通过美元隔夜回购业务投向货币市场。

隔夜回购是一种短期货币市场交易，即资金以证券作为抵押，投资期限为一天。交易结束后，本金及收益返还，资金可继续进行下一轮投资。

国家银行认为，这种投资方式兼具较高流动性、稳定收益和较低风险，非常适合管理此类资金。

国家银行指出，这部分资金最重要的要求是保持高度流动性，因为无法准确预测受益人何时会申请使用自己的专项资金，因此资金必须能够随时支取。

至于新机制何时正式实施，国家银行表示，目前正与统一养老基金共同推进相关技术和法律准备工作，具体上线时间将取决于相关法规的批准进度以及系统技术准备情况。