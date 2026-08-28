哈萨克斯坦国家银行发布最新宏观经济调查结果

据国家银行公布的消息，参与调查的专家分别就布伦特原油价格、哈萨克斯坦经济增长、通胀率、基准利率、商品和服务进出口以及坚戈汇率等主要经济指标作出了预测。

油价与经济增长

原油价格基准情景总体没有明显变化。专家对2026年布伦特原油价格的预期小幅下调，平均为每桶82.7美元；2027年的预测维持在每桶75美元不变；2028年的预测则略有上调，升至每桶73.7美元。

在哈萨克斯坦经济增长方面，专家在整个预测期内维持此前判断不变。预计2026年国内生产总值增长4.8%，2027年增长4.6%，2028年增长4.3%。

通胀与基准利率

专家维持2026年通胀率10%的预测不变。不过，2027年通胀率预期由此前的7.8%上调至8.5%，2028年则由6.8%上调至7%。

对于2026年基准利率，市场预期中位数仍为16%。2027年基准利率预测由12.8%上调至13%，2028年则由10.6%小幅下调至10.5%。

数据显示，哈萨克斯坦居民银行存款规模今年创下新高，达到30.5万亿坚戈。仅一个月内，居民存款就增加了4000亿坚戈。