哈萨克斯坦国家银行发布最新宏观经济调查结果
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦国家银行公布了面向专家界开展的最新一期宏观经济调查结果。
据国家银行公布的消息，参与调查的专家分别就布伦特原油价格、哈萨克斯坦经济增长、通胀率、基准利率、商品和服务进出口以及坚戈汇率等主要经济指标作出了预测。
油价与经济增长
原油价格基准情景总体没有明显变化。专家对2026年布伦特原油价格的预期小幅下调，平均为每桶82.7美元；2027年的预测维持在每桶75美元不变；2028年的预测则略有上调，升至每桶73.7美元。
在哈萨克斯坦经济增长方面，专家在整个预测期内维持此前判断不变。预计2026年国内生产总值增长4.8%，2027年增长4.6%，2028年增长4.3%。
通胀与基准利率
专家维持2026年通胀率10%的预测不变。不过，2027年通胀率预期由此前的7.8%上调至8.5%，2028年则由6.8%上调至7%。
对于2026年基准利率，市场预期中位数仍为16%。2027年基准利率预测由12.8%上调至13%，2028年则由10.6%小幅下调至10.5%。
数据显示，哈萨克斯坦居民银行存款规模今年创下新高，达到30.5万亿坚戈。仅一个月内，居民存款就增加了4000亿坚戈。