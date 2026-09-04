哈萨克斯坦国家银行公布2027年通货膨胀预测

国家银行行长表示，2026年的通胀预测仍为9%-11%。国家银行预测，2027年的通胀率将在6.5%-8.5%之间。

- 这主要是由于外部通胀上升、受管制价格预测的调整，以及预算支出对经济的影响较政府此前对社会经济发展的预测有所增加。此外，主要贸易伙伴俄罗斯通胀缓慢下降也产生了一定影响。与此同时，适度紧缩的货币政策将有助于抑制通胀上升，并进一步减缓物价上涨速度。-苏莱曼诺夫说。

国家银行预测，2028年通货膨胀率将稳定在5%左右。

苏莱曼诺夫指出，8月份年通胀率降至10%以下，主要归功于持续的货币政策，包括维持基准利率在高位。然而，仍然存在一些可能推高通胀的因素和风险。因此，进一步下调基准利率的可能性有限。

- 这表明，当前的货币政策，包括基准利率在18%期间实施的紧缩政策，以及与政府共同采取的措施，正在取得成效。经济正逐步重回通胀放缓的轨道。然而，现在就将当前指标视为最终结果还为时过早。-他说。

国家银行行长表示，影响通胀再度增长的风险仍然存在于国内和外部环境中。

据此前报道，国家银行货币政策委员会9月4日决定，将基准利率下调至16.25%。