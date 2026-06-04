托卡耶夫总统听取国家银行工作报告

会谈中，托卡耶夫总统听取了国家银行2025年的工作成果和2026年工作计划报告。

苏莱曼诺夫向总统就货币政策、金融部门、黄金和外汇储备、国家基金和养老金资产状况，以及金融体系数字化转型方面取得的成果进行了汇报。

据他介绍，去年通货膨胀率已放缓至12.3%。根据5月份的数据，今年通货膨胀率继续下降，为10.4%。国家银行正与政府一道，开展全面工作以降低通货膨胀率。

国家元首听取了关于国家基金和受托于国家银行的国家统一养老基金资产状况的汇报。国家银行的黄金和外汇储备去年达到创纪录水平，总额达654亿美元。国家基金的外汇资产增加了51亿美元，达到639亿美元。养老金资产总额增加了2.7万亿坚戈，达到25.1万亿坚戈。

此外，托卡耶夫总统了解了数字化和数字项目的发展情况。2025年，一项针对数字资产的特殊法律制度生效，在此基础上实施了30多个试点项目，例如实物资产代币化、发行与货币挂钩的稳定币、组织加密货币提供商，以及建立加密货币与法币之间的交易渠道。

值得一提的是，哈萨克斯坦推出了中亚地区首个国家数字金融基础设施。它融合了安全生物识别技术、银行间结算、金融信息交换系统、数字坚戈、欺诈保护和现代数字服务等机制。

最后，国家元首指示国家银行确保金融体系稳定，并与政府一道，采取协调一致的政策抑制通货膨胀，维护宏观经济稳定。会议还强调了进一步发展金融市场先进数字基础设施的重要性。