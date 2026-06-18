哈国家银行：国际油价波动未对坚戈造成冲击

苏莱曼诺夫表示，目前没有任何迹象显示哈萨克斯坦本币坚戈兑美元汇率将出现明显贬值。

—此前市场上曾有一种观点认为，随着基准利率下调至17%，坚戈资产吸引力可能下降，从而推动美元汇率大幅上行。但实际情况表明，这一预期并未兑现。目前汇率仍在每美元兑487至488坚戈区间内相对平稳运行，-他指出。

在他看来，尽管近期受中东局势缓和影响，国际油价出现回落，但对坚戈汇率并未形成明显冲击。

—由于美国与伊朗之间达成初步协议，国际油价出现较为明显的下跌。在此之前，油价一度接近每桶100美元，而截至今晨，已回落至约78美元水平。即便如此，油价走低也并未对坚戈汇率造成实质性压力，-苏莱曼诺夫说道。

苏莱曼诺夫进一步指出，坚戈目前所展现出的韧性，来自多重积极因素的共同支撑。