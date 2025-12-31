中文
    18:50, 31 12月 2025 | GMT +5

    国家银行将发行三款新的纪念硬币

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦国家银行近日将发行三款新的纪念硬币。

    Коллекциялық монета
    Фото: nationalbank.kz

    据了解，面值为1000坚戈的《神圣历法（TÁŃIRLIK KÚNTIZBE）》银质纪念币属于央行发行的主题为《魔法符号》系列。

    «TÁŃIRLIK KÚNTIZBE»
    Фото: Ұлттық Банк

    硬币中央描绘了一头骆驼，象征着“生肖纪年”中十二年循环的周期。在这个周期中，每一年都由一种特定的动物代表。在神话中，骆驼的体型与循环中所有动物的体型相似。这枚硬币顶部的鸟、底部的鱼和中心的中界分别代表着神圣知识的三重含义。硬币由两个可旋转的部分组成，通过这两个部分可以识别“满年”的年份及其对应的动物——一个完整的六十二年周期，由五个十二年周期组成，称为“穆谢勒（Mushel）”。

    该硬币由925银铸造，重100克，直径50毫米，做工为仿古银，面值为1000坚戈，发行量为500枚。

    «MERCURY»
    Фото: Ұлттық Банк

    面值为1000坚戈的《水星（MERCURY）》纪念币属于新发行的主题为《太阳系行星》系列。

    设计的核心元素是水星，以硕大的钽金属嵌件形式呈现。太阳系其他行星的轨道围绕着这个中心元素排列。硬币外圈饰以镀金银质的太阳图案。硬币采用925纯银铸造，镶嵌钽块，并运用镀金技术。硬币重35克，直径38.61毫米，为精制币，面值为1000坚戈，发行量为1000枚。

    «Zn (мырыш)»
    Фото: Ұлттық Банк

    “锌（Zn）”纪念硬币属于《哈萨克斯坦地下资源》主题系列。这枚硬币创新性地运用锌元素，彰显了国家的财富。设计中融入了原子结构和元素周期表的元素，并以氧化银作为对比。

    硬币由925纯银铸造，并镀锌。硬币重32.5克，直径38.61毫米，制作工艺为黑色精制币，面值为1000坚戈，发行量为2000枚。

    据悉，本次发行的纪念币由哈萨克斯坦央行造币厂制成，纪念币是哈萨克斯坦法定货币，可以作为一般货币流通。

    纪念币可在所有央行分部和央行官方网站（nationalbank.kz）购买。

    【编译：小穆】

