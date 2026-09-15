国家银行：将建立国家加密分析中心 完善数字资产市场监管

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦正在建设国家加密分析中心，并计划将其与国家银行反欺诈中心实现系统对接，以进一步加强数字资产市场监管和风险识别能力。

哈萨克斯坦国家银行行长提穆尔·苏莱曼诺夫在政府会议上表示，发展加密分析是落实《关于促进和发展哈萨克斯坦共和国数字资产产业措施》总统令的重要方向之一。

新成立的国家加密分析中心将依托监管科技（SupTech）平台建设，主要分析交易中的法定货币和加密货币环节，以及客户、数字钱包和交易活动等信息。

- 该中心将与国家银行反欺诈中心实现对接。相关核查工具将向银行、执法机关以及持牌服务商开放。 - 他说。

苏莱曼诺夫表示，为落实总统令，国家银行已与有关政府部门共同制定行动计划，明确重点措施、责任单位和具体落实期限。

他指出，相关措施将有助于扩大受监管市场的规模和流动性，推动资本回流至受监管体系，吸引国际市场参与者，并扩大对实体经济的融资支持。同时，也将为哈萨克斯坦资产进入国内外市场开辟新的渠道。

数字资产市场仍需解决四方面问题

苏莱曼诺夫同时指出，要使哈萨克斯坦数字资产市场取得实质性发展，还需要解决一系列制度性问题。

首先是建立具有竞争力的税收环境。

- 传统金融市场与数字资产市场应采用统一的税收原则。这将有助于推动交易和资本回流到受监管体系，发展国内市场并吸引国际参与者。- 他说。

第二是解决银行业“过度合规”问题。

苏莱曼诺夫表示，单个客户或单笔交易存在风险，不应导致持牌服务商的全部银行账户被冻结。限制措施应仅针对具体风险。

为此，银行需要获得国家加密分析中心相关工具的使用权限。金融监测局、金融市场监管和发展署以及国家银行还应共同制定统一、明确的风险导向型金融监测规则。

第三是加快资产代币化。

苏莱曼诺夫指出，只有在市场拥有足够多优质资产和大型发行项目的情况下，代币化才能真正产生经济效益。

为此，有必要与相关政府部门共同制定可代币化资产清单，其中可包括政府证券、政府债务工具和公司债券等金融资产，同时进一步扩大房地产、基础设施项目和矿产资源项目等实体资产的范围。

- 我们认为，财政部、“萨姆鲁克-卡泽纳”国家福利基金、“拜捷列克”控股公司、哈萨克斯坦证券交易所（KASE）以及中央证券存管机构应着手准备首批大型发行项目。只有这样，代币化才能真正成为新的融资渠道。- 他说。

第四是充分发挥三大监管体系的协同潜力。

苏莱曼诺夫指出，全国性监管体系、阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）以及Alatau City拥有不同的监管模式，应将三者视为统一生态系统中相互补充的组成部分，而不是彼此竞争的机制。

他表示，应进一步加强不同监管体系之间的实际协作，共同推进项目，并为市场参与者建立更加顺畅的运营机制。