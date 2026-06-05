国家银行宣布将基准利率下调至17%

国家银行称，这一决定是根据下一轮预测结果、对关键宏观经济指标的最新评估以及通胀风险平衡情况做出的。

数据显示，年度通货膨胀率持续放缓：从去年9月的峰值12.9%降至今年5月的10.4%，下降了2.5个百分点。

根据更新后的基准情景，布伦特原油价格预计到今年年底将达到每桶90美元，高于此前的预测。这一油价上涨趋势主要受中东地缘政治紧张局势的影响。预计油价将逐步回落，到2027年降至每桶75美元，2028年降至每桶65美元。

国家银行表示，2026年的通胀预测已下调至9-11%（此前为9.5-11.5%）。这主要是由于物价增长迅速放缓、增值税上调对物价的影响有限以及坚戈汇率走强。

通胀风险向通胀方向转移的程度有所降低。上半年有利的外部环境，包括坚戈走强和内需稳定，部分抵消了此前累积的通胀压力。

此外，2026年GDP增​​长预测已上调至4.5%-5.5%。此次预测调整主要得益于实际经济活动的增长和油价的改善。预计2027-2028年GDP增​​速将维持在3.5%-4.5%的水平。中期来看，经济增长将在内需更加平衡和油价走低的背景下形成。